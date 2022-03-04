原标题：数字经济腾飞｜洞察消费需求 指引产业数字化转型方向

3月1日，在“数字经济与实体经济融合发展”座谈会上，数字技术如何与传统制造业融合、如何为品牌商深度赋能，成为与会全国政协委员和产业代表热议的话题。

大家在座谈中提出，要用数字化的解决方案打通传统制造中供需两侧，在深刻洞察用户需求基础上，推动智能制造，推动消费互联网向产业互联网迈进，推动供应链上下游的数字化升级，进而带动数字经济与实体经济融合发展，为中国经济高质量发展贡献产业力量。

数字产业化和产业数字化，两者是数实融合的两翼，需要各方协同推进。全国政协委员、北京国际城市发展研究院院长连玉明认为，数字产业化的核心是技术，产业数字化的核心是应用。也就是说，数字经济与实体经济融合发展的核心是技术与应用的融合。

对不少传统企业而言，成本增速快，库存居高不下，柔性化生产能力跟不上需要是面临的共性难题。过去几年，犀牛智造针对这些行业问题，通过云端边技术赋能传统产业，做出了有益探索。犀牛智造首席战略官安筱鹏在会上说，在需求端，通过人工智能技术，从淘宝天猫洞察消费需求，在生产前，为品牌商提供商品设计建议销售预测，让“按需生产”规模化实施；在供给端，通过工厂“智慧大脑”调度、物联网布局，让生产线具备极度柔性制造能力。

服装行业是传统产业的典型代表。“鲁泰的需求很明确，期望用现有的生产资源和规模的优势，建立一个快速反应能力，优化批量小、周期短的快板订单交付能力，降低库存量。同时，利用工业物联网智能制造技术实现数字化转型。”据鲁泰集团服装行销总监司伟炯介绍，2020年6月，鲁泰和犀牛达成合作，2021年8月，首个改造后的犀牛工厂试运行。“原来我们以衬衫为主，现在向T恤、卫衣等十几个品类展开，周期十几天，比固有周期缩短一半以上。”说到这些改变，司伟炯感慨，“这对企业来说是历史性的突破”。

过去几年，犀牛智造从服装产业切入新制造，做到了“100件起订、7天交付”，实现“定制服装批量化生产”。在安筱鹏看来，犀牛智造消费互联网大国和制造业大国中间的一个平台，把这两个优势进行叠加、聚合、倍增。

个性化、多元化甚至碎片化的需求正成为主流，并深刻影响消费市场格局。如何适应这种变化，对品牌商家、平台而言是机遇也是挑战。

互联网的下半场，是从消费互联网走向产业互联网，天猫新品创新中心（TMIC）的创新实践，某种意义上是这一变化的缩影。“2017年，我们尝试和品牌一起做新品研发，标志着淘宝天猫的发展进入另外一个阶段。我们从关注消费侧转到和企业一起做研发。”天猫新品创新中心总经理谢炜说，TMIC通过消费洞察、人群洞察挖掘消费需求，并且通过一系列的数字工具帮助品牌研发新品，这个模式本质上改变了传统上从实验室、设计师，再到消费者的研发过程，也是从用户和消费反向做创新。

“基于天猫研发中心助力品牌，我们通过组织升级、生产升级，对消费者洞察，确定新品研发方向，并且在开发、生产、上市的过程当中，利用天猫的数字化产品和工具，提升新品上市的速度以及成功概率。”拜尔斯道夫集团中国区企业事务部总经理雷开霆表示，与TMIC一起共建创新工厂，深入供应链端进行新品创新，是拜尔斯道夫为适应中国消费市场新变化，贴近中国消费者的又一举措。

“工业时代，企业自己设计、生产产品推销给顾客，而数字经济时代，要倒过来，先知道需求，根据客户市场的需求，来确定企业设计和生产什么产品。”全国政协委员、北京国家会计学院院长秦荣生认为，定制化、个性化制造逐渐成为主流。在他看来，数字化转型建立在系统转换升级基础上，充分利用外部数据的数字化需求，将助力企业实现由外向内的商业模式。

《“十四五”数字经济发展规划》提出要以数字技术与实体经济深度融合为主线，协同推进数字产业化和产业数字化，不断做强做优做大我国数字经济。“数字产业化是手段，产业数字化是目的，前者是为后者服务。”中国工业经济联合会会长李毅中表示，工业领域推进数字经济与实体经济融合，做重点做好四个方面：信息技术和工业技术这两个IT要深度融合，互联网企业和工业企业要深度融合，信息人才和工业人才要深度融合，培育互联网平台为企业、为社会服务。（凌纪伟 周靖杰）

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