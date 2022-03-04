原标题：抖音升级老年人保护工具 语音提醒注意休息

近日，抖音升级时间管理工具，加强对老年用户的休息提醒。用户可自行设置休息提醒和睡眠提醒时间，当到达约定时间后会收到风景纪录片内容的提醒页面。同时，针对老年用户的认知行为特点，页面中会出现语音播报，将提醒内容语音告知用户。

比如，在一则提醒视频中，随着新疆喀纳斯诗一般的风景呈现在眼前，温柔舒缓的语音同时出现：“抖音提醒，休息15分钟养生一下，深呼吸、多看绿色，对眼睛有益”。与过往文字提醒相比，升级后的提醒页面以风景视觉呈现，体验感受更为舒适。

对于不主动设置时间管理工具的用户，抖音还将定时弹出时间管理工具功能框，简化流程，不必再点进其他入口，便于操作。在配色方面，抖音采用对比度高的色彩设计，让视力能力较弱的老年用户也能清晰看到页面。

据了解，抖音老年人休息提醒机制已覆盖多个使用场景，除了时间管理工具，还有视频提醒、顶部弹窗提醒等多种方式，系统会根据用户使用时长、疲劳度、时间段等方面进行个性化友善提醒。

《2021抖音数据报告》显示，过去一年抖音每天发出上亿次适度使用提醒，46%被提醒用户使用时长明显下降。抖音相关负责人表示，我们希望老年用户在使用抖音过程中丰富生活，有所收获，未来平台还将继续创新休息提醒工具，引导他们适度使用抖音的同时合理作息、享受生活。

除了提醒老年用户注意休息、多运动，如何让老年人更便利地使用手机，跨越数字鸿沟，也是抖音关注的重点。在适老和无障碍优化方面，2021年5月，抖音上线“长辈模式”，对产品多个使用场景、页面进行字体大小适配、对比度和触摸区域加强等改造工作，解决老年人看不清、不好用等问题，目前已通过工业和信息化部适老化及无障碍水平评测。（温婧）

(责编：曹淼、初梓瑞)