人民网北京3月4日电 （记者杨曦）自然资源部、国家市场监督管理总局联合近日印发《关于加强支撑自然资源事业高质量发展的检验检测能力建设的通知》（以下简称《通知》），要求加强支撑自然资源事业高质量发展的检验检测能力建设，规范检验检测机构技术行为。

《通知》要求，从事自然资源领域检验检测活动的机构要面向自然资源工作重大需求和“两统一”职责履行。自然资源部会同市场监管总局构建自然资源检验检测技术标准体系。自然资源部门应积极采信检验检测机构有关数据成果，支持检验检测技术体系建设，支持开展地质勘查技术检测等服务，在自然资源重大项目、重大工程和行业管理中委托检验检测机构开展分析测试、检验评价、质量控制等；支持检验检测机构跨领域技术融合，鼓励开展自然资源检验检测新技术、新方法和全过程质量控制技术研究。

《通知》明确，整合国土资源和海洋国家级资质认定评审组为自然资源评审组，并受市场监管总局委托，实施相关检验检测机构资质认定技术评审、评审员管理等工作。自然资源评审组办公室设在自然资源部科技发展司。自然资源部门根据工作需要，组织开展检验检测机构能力验证，公开发布结果名单。

《通知》提出，自然资源部门组织完善相关技术标准和规范，强化对检验检测机构的人员、仪器设备、标准规范等重要环节的日常管理。市场监管部门和自然资源部门应建立信息共享机制，加强部门合作和信息沟通，及时向社会公开检验检测机构违法违规行为及处罚结果等监管信息。

《通知》强调，建立健全对检验检测机构的“双随机、一公开”部门联合监督检查机制。严肃处理违法违规行为。对检验检测机构和人员行为存在不规范或违法违规情况的，视情处理并公开通报。

(责编：杨曦、高雷)