原标题：数字经济腾飞｜发挥数字金融优势，助力实现高质量发展

近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程。

在金融服务领域，数字金融的发展如火如荼，金融科技正在对延绵数千年的金融服务业进行重塑与再造。2022年伊始，央行印发了《金融科技发展规划（2022-2025年）》，为新时期的金融科技发展勾勒蓝图、明晰脉络，并提出了八大重点任务，其中包括：强化金融科技治理、全面加强数据能力建设、建设绿色高可用数据中心、深化数字技术金融应用、健全安全高效的金融科技创新体系、深化金融服务智慧再造、加快监管科技的全方位应用、扎实做好金融科技人才培养。这是继《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》之后，央行再度发布的金融科技发展纲领性文件，将有助于推动我国金融科技和数字金融发展迈上新的台阶。

在过去几年的发展之中，数字金融、金融科技已充分印证了自身的独有价值。从业界实践来看，数字金融、金融科技有效提高了金融服务的效率，改善了用户体验，提升了金融服务的覆盖面和可得性，有力支持了普惠金融的发展，同时还大幅降低了成本与风险。特别是在新冠疫情的特殊时期，数字金融所支持的“非接触金融服务”有效助力疫情防控，加快了金融业的数字化转型。因此，各类金融机构也在不断加大对金融科技的重视和投入，体现在不断提升科技投入占营收的比例、持续加大科技员工占比、纷纷成立金融科技子公司等。

2021年以来，无论是监管部门，还是金融机构和从业人员，都开始关注到金融科技快速发展所带来的新挑战和新机遇，包括绿色低碳、科技伦理、隐私保护和反市场垄断等方面。在立法层面和行业监管层面也针对这些热点问题和重要关切进行了深层次的研究和整肃治理，比如相继出台数据安全法和个人信息保护法、征信业务管理办法，将数据治理纳入监管评级等。而面对宏观环境的变化以及一系列新的监管要求，站在从业者视角，不难发现，未来数字金融的使命将发生根本性的变化，从之前的“提升效率”过渡到“促进公平与可持续”，助力实现高质量发展。

数字金融的新阶段：促进公平与可持续发展

因此，我们需要更多思考如何发挥金融科技的能力和价值，为实现一系列的国家战略目标而努力，如推动普惠金融高质量发展；发展数字经济，弥合“数字鸿沟”；实现碳达峰、碳中和，向全面绿色低碳转型；加快实现高水平科技自立自强等。

首先，数字金融可以助力共同富裕，服务乡村振兴，精准滴灌小微企业。在数字金融的支持下，2021年末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额50万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额19.1万亿元，同比增速24.9%。不少银行机构基于前沿技术，挖掘农业核心企业的采购、生产、仓储、物流等环节的数据价值，为其上下游供应商提供服务；还有一些银行基于小微养殖户与核心企业的交易记录、纳税记录等可信数据，为其提供信用贷款服务，有效支持了农村金融服务的发展。我们看到，基于区块链的农产品溯源、基于AI的农业卫星遥感数据等领域大有可为，支持乡村振兴。

其次，数字金融可以促进数字经济发展，有效弥合“数字鸿沟”，让金融服务惠及更为广泛的群体。据统计，目前我国有8500万残障人士，其中1700万视障者、2700万听障者；另外还有1.76亿65岁以上老年人。这些群体的信息无障碍改造受到关注。目前，不少银行开展了移动金融APP的无障碍改造，通过AI语音合成、加速度传感器、人脸边缘检测、光线活体、实时图像处理等技术，为视障、听障及有语言障碍客户提供更切合其体验的服务。包括微众银行在内的多家银行机构在其APP内全面升级适老化功能，让老年用户可以更便捷地使用数字金融产品。在不远的将来，相信还可以通过使用区块链技术，在“个人信息可携带权”的框架下，促进数据合法合规流动；或通过隐私计算、联邦学习等技术，在保护数据隐私的基础上发挥数据生产力；同时提升数据治理能力，进一步保障数据质量和数据安全。

再者，数字金融亦可以助力“双碳”目标的达成。过去，不少银行已将绿色可持续发展理念融入日常运营之中，逐步探索实现业务流程的数字化和无纸化，并尝试从根源上实现绿色环保。以微众银行的实践为例，在实现流程数字化和无纸化的同时，还通过分布式架构提升了服务器资源使用效率、降低功耗，实现低排放。伴随着科技发展和应用场景的增加，金融科技可进一步支持数字化转型，助力金融机构转向更加绿色的经营模式。而随着分布式架构的广泛采用，金融机构还可以考虑发挥分布式架构的资源灵活调度优势，将算力迁移至低PUE数据中心、或是通过容器化等云原生技术进一步提升效能，进一步助力“双碳”战略的落实。

最后，数字金融更可以助力“信创”目标的实现，例如通过推动开源等举措，促进自主可控技术发展。此前，银保监会等五部委联合发布了《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》，鼓励金融机构将开源技术应用纳入自身信息化发展规划，积极参与开源生态建设。以微众银行目前已推出涵盖ABCD（人工智能、区块链、云计算和大数据，我们简称为ABCD）等领域的30多个开源项目，其中最大的区块链开源项目FISCO BCOS已有超过7万社区开发者、200多个标杆应用投入生产。未来，期待越来越多的金融机构将金融科技的核心技术开源，助力缓解机构间数字化发展鸿沟，积极输出开源实践经验助力“信创”工作，并主动参与国际标准制定，促进中国的金融科技技术与应用实践成为国际“事实标准”。

不改初心，数字金融助力微众银行高质量发展

作为互联网银行，微众银行是中国金融业深化改革的产物。七年多来，我们始终坚持普惠金融的定位不变，坚持差异化竞争的特色不变，坚持依法合规经营、严控风险的底线不变，坚持人才、科技、创新驱动业务发展的方向不变，积极运用金融科技构建普惠金融新业态、新模式。通过不懈的努力，至今我们累计服务的个人客户超过了3亿人、小微企业法人客户超过270万家。

在服务小微企业方面，针对小微企业“短小频急”的融资需求和“融资难、融资贵”的特点，微众银行在2017年研发推出了国内首个全线上、纯信用的企业流动资金贷款产品“微业贷”， 四年来为全国近60万家小微企业法人发放贷款，占全国对公有贷户的比例达6%；累计发放贷款金额超过1万亿元，管理贷款余额超过2600亿元，不良贷款率仅约0.9%。“微业贷”推出四年来，我们的普惠型小微企业贷款利率持续降低，累计降幅达到382BP。

开业之初，我们集中资源进行关键核心技术攻关，搭建起具备完全自主知识产权、可支撑亿量级客户和高并发交易的分布式银行核心系统。该系统上线以来，实现了24*365无间断运转，目前已成功服务了超3亿客户，实现了单日交易峰值超过7.7亿笔，同时每账户运维成本降低至2.2元。

微众银行的科技人员占全员比例始终保持在50%以上，历年科技研发费用占营业收入比重超10%。我们还积极将金融科技前沿技术运用在风险控制、业务拓展和客户服务等方面。全方位的科技运用使微众银行成为获得国家级高新技术企业认证的商业银行，也使我们的各项成本持续优化、效率显著提升，从而为践行普惠和服务小微奠定并夯实了基础。

面向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标新征程已经启航。未来，微众银行将进一步思考如何更好地发挥数字金融的能力和价值，实现推动经济高质量发展；发展数字经济，弥合“数字鸿沟”；助力碳达峰、碳中和等国家战略目标。（微众银行党委书记、行长 李南青）

(责编：曹淼、初梓瑞)