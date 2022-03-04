原标题：用友网络王文京：避免为数字化而数字化 转型离不开业务场景

“用友见证了很多企业的快速发展和数字化转型，在这个过程中给予了专业的支持和服务。”在《中上协会客厅》中，围绕“数字化转型——上市公司高质量发展的必由之路”主题，用友网络董事长兼CEO王文京分享了在服务企业数字化转型之路上的切身体会。

“企业应该根据自己的实际情况作出不同的选择”，谈到企业的数字化转型诉求时，王文京建议在选择产品和服务时，企业首先应当考虑自身的现状和核心诉求，或寻求专业咨询。

王文京认为，不要为数字化而数字化。“数字化转型首先是基于业务本身，然后是组织管理变革要跟进上来，更大程度上是需要创新，更加注重数据的驱动价值。”

见证企业数字化转型 避免为数字化而数字化

“用友见证了很多企业的快速发展和数字化转型，在这个过程中给予了专业的支持和服务。”王文京称，用友从1988年创立至今，经历了三个阶段的迭代。“第一个阶段叫用友1.0，通过财务软件服务，将企业的会计电算化；第二个阶段，则是通过ERP（企业资源计划管理系统）软件服务企业的信息化建设；目前用友发展进入到3.0阶段，即通过新一代数字化和智能化的企业云平台，服务企业的数字化建设。”

“几乎全球企业都在推进数字化、智能化的进程，具体表现在两个方面：一是业务创新，二是管理变革。”王文京表示，在这个进程中，用友主要为企业数字化建设提供产品和服务。其中会涉及平台类的数字化服务包括技术、数据、智能平台以及业务中台，此外还有一些关键领域的应用服务，比如说从营销-采购-制造-客户整个链路的服务、财务人力及协同办公等领域的服务。

关于数字化系统应用的服务，王文京介绍说，针对不同企业会有所区隔，“本身技术开发和运营能力较强的企业，用友会提供一些相应的底座服务，而像比较前端的业务系统，行业龙头企业一般都会自行主导系统的开发建设；还有一些跨行业公共的服务，比如财务采购、协同办公等，实际上并不需要每个企业都去投入研发构建，直接使用应用服务提供商的产品即可。”

“企业应该根据自己的实际情况作出不同的选择”，王文京建议在选择数字化转型产品服务时，企业首先应当考虑自身的现状和核心诉求，“如果不知道怎么做，可以事先咨询了解一些相关应用。对于个性特征不明显的应用系统，可以直接用第三方的产品和服务；而相对比较个性、专业的业务系统，有能力的可以自行组织研发。”

“对于所有企业来讲，数字化既是一个发展问题，也是一个生存问题。”王文京认为，数字化的底线是要让企业生存下去。王文京指出，推进数字化，首先还是要以自身发展战略为指引，在指引下逐渐形成对应的信息化规划，“数字化跟上一轮信息化还是有很大差异，这种转型首先是基于业务本身，然后是组织管理变革要跟进上来。信息化时代是用技术改善业务流程，在原本流程的基础上，提升运转效率。而数字化更大程度上是需要创新，更加注重数据的驱动价值。”

“企业在推进数字化的时候，还是要以具体的业务场景为切入点。”王文京称最重要的还是要抓住业务这个核心，紧密围绕企业的主业，否则很容易跑偏。

中国本土企业数字化逐步走进全球前列

“在大的IT产业里，高端芯片是目前比较难突破的一块。”王文京称这是用友网络目前在服务数字化转型中遇到的“卡脖子”问题，“在数字化这样一个新的历史机遇面前，如何能够让中国本土的企业服务提供商成为全球领先，是用友一直努力的方向。”

“到了数字化这个阶段，我们能不能把在竞争地位再往前提升？机会是有的。”王文京介绍，除了中国经济体量和内需市场规模之外，还有三重有利因素：第一是中国本土企业的数字化水平不低。尽管有些企业数字化水平还相对落后，但放眼全球，中国企业整体的数字化水平还是不低的，这是一个变化，跟信息化时代是不一样的。第二是类似用友的企业服务提供商经历了较长时间的发展沉淀。自身在这个行业和产业里边所建立的基础跟十年前都不一样。第三是越来越多中国本土企业的产品服务在全球市场上逐步具备竞争力了。未来希望通过持续的产品研发创新，不断优化产业生态。

对于未来，王文京展望：“我相信中国企业的数字化通过后续努力，包括像用友这样一些企业数字化服务的提供商，也会伴随着中国企业数字化转型的进程，逐步走到全球领先的行列。”（岳玥）

(责编：曹淼、初梓瑞)