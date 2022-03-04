人民网北京3月4日电 （记者赵竹青）据科技部网站消息，科技部、教育部、工业和信息化部、自然资源部等九部门近日印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》（以下简称《方案》），通过实施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支宁”“科技兴蒙”等七大重点任务，塑造西部地区独特的创新发展新优势。

在“科技援疆”任务中，各部门将支持新疆重点领域碳达峰碳中和技术联合攻关。具体来说，将聚焦碳达峰碳中和目标，发挥多部门、多地区协同攻关优势，支持新疆实施能源清洁利用与碳达峰碳中和科技行动，开展煤炭清洁利用、智能化风力发电机组、储能、新能源微电网等先进能源技术研发与示范应用，开展战略矿产、化工等行业绿色低碳技术开发与成果转化，支撑引领新疆绿色发展。

同时，还将推动新疆棉花、林果特色农业创新发展。支持新疆与中国农业科学院等联合开展良种培育、数字化棉田、智慧农场等技术攻关，提升高效节水和机械化采收装备技术水平，培育相关国家级技术创新平台。强化林果种质资源收集保护利用，开展农产品冷链物流、保鲜和质量追溯体系研发与示范，推进数字技术在林果农业产业链中的融合应用。

此外，还要打造丝绸之路经济带区域科技创新高地。深化科技援疆及“四方合作”机制，支持新疆加快丝绸之路经济带创新驱动发展试验区、乌昌石国家自主创新示范区建设，联合建设丝绸之路创新发展研究院、高水平智库等创新平台。

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