人民网北京3月4日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，目前，我国已初步形成绿色贷款、绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色信托、碳金融产品等多层次绿色金融产品和市场体系。截至2021年末，我国本外币绿色贷款余额15.9万亿元，同比增长33%，存量规模居全球第一。

健全激励约束机制，着力提升绿色金融业务回报，是推动绿色金融市场化、可持续发展的必然要求。2018年起，人民银行全面开展银行业金融机构绿色信贷业绩评价。2021年升级为绿色金融评价，并将绿色债券业务纳入评价范围，引导金融机构有序增加绿色资产配置。2021年，按照市场化、法治化、国际化原则，人民银行创设推出两个新的结构性货币政策工具，鼓励社会资金更多投向绿色低碳领域。一个是碳减排支持工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点减碳领域的发展，撬动更多社会资金促进碳减排。另一个是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，支持煤的大规模清洁生产、清洁燃烧技术运用等七个领域。

人民银行表示，两个工具坚持“先立后破”，鼓励“两条腿走路”，在发展清洁能源的同时继续支持煤炭煤电清洁高效利用。对于符合要求的商业银行贷款，人民银行按贷款本金一定比例予以低成本资金支持，利率均为1.75%，是人民银行最优惠的利率。截至目前，人民银行通过两个工具分别支持金融机构发放贷款2308亿元、134亿元，其中碳减排贷款带动年度碳减排4786万吨二氧化碳当量。

此外，人民银行通过鼓励金融产品创新、完善证券发行制度、规范交易流程、提升交易透明度等一系列制度安排。2021年境内绿色债券发行量超过6000亿元，同比增长180%，余额达1.1万亿元。同时，绿色债券期限搭配更为合理，成本优势逐步显现。据统计，与可比普通债券相比（同一发行人当季发行的非绿债券并剔除期限溢价因素），2021年77%的绿色债券具有发行成本优势。

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