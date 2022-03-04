全国政协委员、360集团创始人周鸿祎。受访者供图

人民网北京3月4日电 （王绍绍）当前，新一代网络信息技术的应用广泛普及、快速迭代，数字安全、网络安全都面临着新环境和新趋势。

全国政协委员、360集团创始人周鸿祎在今年的提案中提到，建议从顶层设计角度，同步规划网络安全，立足系统思维，建立体系化的安全解决方案，定期进行数字碰撞测试和攻防实战演练，并以安全能力模型验证实际的安全防护能力，同时压实数字安全的主体责任。

《数字中国发展报告（2020年）》显示，“十三五”时期，我国数字经济总量跃居世界第二，2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%。

数字经济的发展为经济社会持续健康发展提供了强大动力。周鸿祎在接受人民网财经采访时表示，在这种情况下，要加快提升网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力，提高数字安全治理水平显得尤为重要。

当前，网络空间的安全风险更加严峻复杂，网络安全形势严峻多变，数据泄露、技术风险和网络攻击等问题对网络安全治理提出了新挑战。在此背景下，2月15日由国家互联网信息办公室等十三部门联合修订发布的《网络安全审查办法》正式施行。

在周鸿祎看来，网络安全需要更好地匹配国家的数字化举措，从而跟上产业互联网的发展要求，以应对数字化带来的复杂安全挑战。

围绕产业的网络化数字化发展，新能源智能网联车是近年来发展起来的新兴产业，目前行业发展势头良好，成为我国智能智造的重要组成部分。对于汽车行业而言，安全就是生命线，新能源智能网联车作为新生事物，在发展过程中也存在着一些隐患。据360车联网安全团队统计，在25家国内车企的53款在售汽车中，360共计发现漏洞1600余个，漏洞大致存在于云端和车端。

“在燃油车时代，一般情况下汽车出厂前都会进行碰撞试验，以此来检验汽车的安全防护能力。但智能网联车时代，除了汽车硬件防护外，网络安全同样事关驾乘人员的生命安全。”周鸿祎建议相关部门统筹组织，国内车企与网络安全公司深度参与，通过汽车出厂前或不定期抽查等方式，在保密的情况下开展数字碰撞测试，及时发现漏洞，监督车企及时修复漏洞。

此外，周鸿祎还建议拟定产业发展计划，推进开源自主，尽快掌控开源软件资源应用的主动权；构建开源软件生态的安全风险评估和应急防控机制；加大开源软件开发研究相关人才的培养。

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