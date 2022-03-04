人民网 黄盛

2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是，情系民生，汇聚民意，凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。《代表委员履职这一年》栏目聚焦来自政府部门、行业机构及一线企业的代表、委员，追寻他们的履职脚步，倾听他们的履职心声。

“人大代表是群众的代表，是一种责任。”95后全国人大代表、中建五局总承包公司项目质量管理员邹彬向人民网财经说，过去的一年来，自己一直在关注推动农民工向新型产业工人转型的话题，希望通过建言建议帮助到农民工群体。

深入调研了解一线心声

邹彬（右四）在和工友探讨砌墙技术。 受访者供图

1995年出生在湖南新化县农村家庭的邹彬，初中毕业后就跟着父母到建筑工地打工。踏实肯干的他几经学习与实践，练就了一身“砌墙”绝活儿，并在短短几年间成长为中国建筑五局总承包公司项目质量管理员和“邹彬劳模和工匠人才创新工作室”领头人，还于2015年获得第43届世界技能大赛砌筑项目优胜奖。

常年在建筑工地砌墙的经历，让他对建筑行业里的农民工有着深厚感情，将自己作为人大代表的职责聚焦到了推动农民工转型上。

2021年，邹彬针对“农民工转型为建筑产业工人”这一话题，赴长沙建筑工程学校了解企业办学情况，赴中国建筑五局旗下的装配式建筑工厂了解装配式建筑发展情况，并通过网络收集农民工的心声。

期间，一位与邹彬共事过的工友吴深华，想去参加湖南省第六届职工职业技能大赛选拔赛，找到邹彬了解参加比赛的信息。邹彬帮助他熟悉比赛常用的工具和图纸，分享技术要领和比赛经验。后来，吴深华参加此次选拔赛获得了三等奖，还获评了长沙县百优工匠（砌筑工）。

通过一线调研，邹彬进一步认识到农民工群体“青黄不接”、社会认可度有待进一步提升的现状。

“针对这一现状，我今年将提交《关于进一步完善工匠培育机制、发扬工匠精神推动质量强国建设的建议》，建议加强新时代工匠人才的培育和保障，进一步落实企业办校的相关激励政策和技工等级晋升制度、职业技能等级认定政策，建立学历、技能证书互认制度，加大对工匠人才的权益保障。”邹彬告诉人民网财经，新时代建筑工匠人才的保障仍需进一步完善。

积极推动农民工转型

邹彬（左一）在了解工友心声。 受访者供图

去年7月份住房和城乡建设部对邹彬建议的答复，让他记忆深刻。

在去年的全国两会上，邹彬提交了进一步落实推动农民工向新时代建筑产业工人转型相关举措的建议。去年7月，邹彬收到了住房和城乡建设部针对该建议有针对性的答复。

“如今的建筑工人不是古老的‘泥瓦匠’，而是新型建筑产业工人。我从他们当中来，有责任将他们的心声带上全国两会。”邹斌说，他将继续深入农民工群体进行调研和服务，为农民工群体提供指导和帮助，推动更多农民工向新型建筑产业工人转型，也希望全社会都更加关心关注建筑工人群体。

(责编：杨虞波罗、高雷)