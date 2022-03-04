人民网北京3月4日电 （记者赵竹青）据科技部网站消息，科技部、教育部、工业和信息化部、自然资源部等九部门近日印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》（以下简称《方案》），通过实施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支宁”“科技兴蒙”等七大重点任务，塑造西部地区独特的创新发展新优势。《方案》提出，实施“科技援青”，通过打造世界级盐湖产业基地、实施三江源生态保护科技工程等方式，共建青藏高原生态文明高地。

具体来说，将通过深化青海与天津、山东、安徽、重庆等省市合作，健全盐湖产业上下游协同创新机制，提高盐湖钾、镁、锂等资源高值化开发利用技术与产业化水平，增强盐湖化工企业创新发展能力，推动数字盐湖、智慧盐湖建设，加快海西盐湖化工特色循环经济创新型产业集群发展，提升盐湖产业竞争力。

同时，《方案》提到，实施三江源生态保护科技工程。推动青海与长江流域及沿黄河省区建立三江源生态保护科技创新联盟，共同开展三江源地区水资源涵养、生态修复、退化土地治理等技术研究，共建青藏高原野外综合科考基地和海南藏族自治州国家可持续发展实验区，实施生态修复、清洁能源利用等技术集成与示范推广，发挥三江源国家公园示范引领作用。

此外，《方案》提出，提升“青字号”农畜产品产业化技术水平。支持青海联合中国农业科学院及江苏、四川、甘肃、西藏等地方开展冷水鱼、枸杞等“青字号”农畜产品原料生产和精深加工全产业链技术研究与示范推广，培育农业领域技术创新中心，建设智慧化创新创业服务平台，提升西宁、海东等国家农业科技园区建设水平，促进青海特色农牧业一二三产融合发展。

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