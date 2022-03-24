人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家统计局：3月中旬重要生产资料市场价格24种涨24种降2种持平

2022年03月24日09:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月24日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年3月中旬与3月上旬相比，24种产品价格上涨，24种下降，2种持平。

其中，煤炭板块整体呈上涨趋势；石油天然气板块监测的6种产品中，4种上涨，2种下跌；黑色金属板块监测的6种产品中，1种上涨，5种下跌；有色金属板块监测的4种产品全部下跌；化工板块监测的10种产品中，3种上涨，6种下跌，1种持平；非金属建材板块监测的3种产品中，2种上涨，1种下跌；农产品板块监测的8种产品中，5种上涨，2种下跌，1种持平。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间
　　人民网北京3月24日电 （记者王连香）日前，国家发改委发布了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》），《规划》指出，氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。充分发挥氢能作为可再生能源规模化高效利用的重要载体作用及其大规模、长周期储能优势，促进异质能源跨地域和跨季节优化配置，推动氢能、电能和热能系统融合，促进形成多元互补融合的现代能源供应体系。…
五部门明确未来15年我国自然保护地建设及野生动植物保护目标任务
　　图为武夷山国家公园。图片来源：国家林草局官网 人民网北京3月24日电 （记者杨曦）国家林业和草原局、国家发展改革委、财政部、自然资源部、农业农村部日前联合印发《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划（2021—2035 年）》，明确了我国自然保护地建设和野生动物保护未来15年的目标任务和重点措施，将作为统筹推进自然保护地生态系统稳定和质量提升、国家重点保护物种保护的依据。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部