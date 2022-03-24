国家统计局：3月中旬重要生产资料市场价格24种涨24种降2种持平
2022年03月24日09:14 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月24日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年3月中旬与3月上旬相比，24种产品价格上涨，24种下降，2种持平。
其中，煤炭板块整体呈上涨趋势；石油天然气板块监测的6种产品中，4种上涨，2种下跌；黑色金属板块监测的6种产品中，1种上涨，5种下跌；有色金属板块监测的4种产品全部下跌；化工板块监测的10种产品中，3种上涨，6种下跌，1种持平；非金属建材板块监测的3种产品中，2种上涨，1种下跌；农产品板块监测的8种产品中，5种上涨，2种下跌，1种持平。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间
- 人民网北京3月24日电 （记者王连香）日前，国家发改委发布了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》），《规划》指出，氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。充分发挥氢能作为可再生能源规模化高效利用的重要载体作用及其大规模、长周期储能优势，促进异质能源跨地域和跨季节优化配置，推动氢能、电能和热能系统融合，促进形成多元互补融合的现代能源供应体系。…
相关新闻
- 评论
- 关注