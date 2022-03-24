图为武夷山国家公园。图片来源：国家林草局官网

人民网北京3月24日电 （记者杨曦）国家林业和草原局、国家发展改革委、财政部、自然资源部、农业农村部日前联合印发《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划（2021—2035 年）》，明确了我国自然保护地建设和野生动物保护未来15年的目标任务和重点措施，将作为统筹推进自然保护地生态系统稳定和质量提升、国家重点保护物种保护的依据。

据了解，国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程，是全国重要生态系统保护和修复重大工程中明确提出的九大工程之一。规划以提升自然保护地内自然生态系统稳定性和服务功能、全面保护生物多样性为主要目标，全面推进实施国家公园建设、国家级自然保护区建设、国家级自然公园建设、野生动物保护、野生植物保护、野生动物疫源疫病监测防控、林草外来入侵物种防控等7项工程。

规划明确了推进自然保护地生态系统整体保护、提升国家重点保护物种保护水平、增强生态产品供给能力、维护生物安全和生态安全的主要思路和重点措施。

规划提出，到2025年，完成自然保护地整合归并优化，开展自然资源统一确权登记。有序推进国家公园设立，初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系。对大熊猫、东北虎、东北豹、亚洲象、穿山甲、长臂猿、雪豹、长江江豚、苏铁、兰科植物等重点保护野生动植物的保护力度进一步加大。基本建成国家公园等重要自然保护地及旗舰物种、兰科植物等重点物种监测监管系统。自然保护地、野生动植物重要栖息地的信息化、规范化管理水平明显提高。加快推进自然保护地立法。全国自然保护地面积占陆域国土面积的18%左右，国家重点保护陆生野生动物种数保护率达到75%，国家重点保护陆生野生植物种数保护率达到80%。

规划还提出，到2035年，自然保护地布局进一步优化，总面积占比稳定在陆域国土面积的18%以上，国家公园等自然保护地和野生动植物保护管理达到世界先进水平，基本实现国家公园等自然保护地治理体系和治理能力现代化，全面建成中国特色的以国家公园为主体的自然保护地体系，国家重点保护陆生野生动物和陆生野生植物种数保护率均达到85%。

(责编：杨曦、高雷)