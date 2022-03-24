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火星北半球“入秋”以来沙尘天气多发 “祝融号”火星车近况如何？

2022年03月24日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （记者赵竹青）火星北半球进入秋季，沙尘天气多发，“祝融号”火星车近况如何？记者今日从国家航天局探月与航天工程中心获悉，相比刚着陆时，“祝融号”身上已披上一层薄薄的沙尘，不过目前尚未影响到能源供应。

截至2022年3月24日，“祝融号”火星车在火星表面工作306个火星日，累计行驶1784米，“天问一号”环绕器在轨运行609天，距离地球2.77亿千米，当前两器运行正常。

日前，“天问一号”环绕器近火点再次经过火星车巡视区域上空，拍摄了“祝融号”巡视区0.5米分辨率影像图，图中“祝融号”火星车行驶路线清晰可辨。

高分辨率相机拍摄“祝融号”巡视区影像。国家航天局探月与航天工程中心供图

“祝融号”火星车也从火星表面传回自拍照，相比刚刚着陆时拍的照片，可以看出火星车表面已积累了一层薄薄的沙尘。同时，通过火星车的遥测信息判断，太阳翼的发电效率受到一定影响，但能源仍然充足。为了应对沙尘覆盖，火星车太阳翼进行了特殊设计，可采取多种措施应对沙尘引起的发电效率下降问题，目前尚无需使用，当前能源状态足以支持火星车继续行驶并开展探测。

(a) 拍摄于2021年5月19日（着陆后第5火星日），火星车表面无沙尘覆盖

(b) 拍摄于2022年1月22日（着陆后第247火星日），火星车表面存在明显的沙尘覆盖

导航地形相机不同时期拍摄火星车本体影像对比。国家航天局探月与航天工程中心供图

火星沙尘暴会直接影响火星车的能源获取，一直备受关注。据了解，工程团队持续通过“天问一号”环绕器中分辨率相机获取的影像监测火星沙尘天气，发现从今年1月下旬开始，火星北纬60°以北区域开始出现明显的风沙活动现象。通过下图可见，这一区域在今年2月份出现了局部沙尘暴，典型地物被大量沙尘所覆盖，难以分辨。

(a) 拍摄于2022年1月22日 图像中心位置（东经30.7°，北纬74.0°）

(b) 拍摄于2022年2月10日 图像中心位置（东经37.8°，北纬72.9°），出现局部沙尘暴，地物难以分辨

中分辨率相机拍摄北半球高纬度地区风沙活动情况对比。国家航天局探月与航天工程中心供图

目前，火星北半球已经开始进入秋季。根据以往的探测资料分析，秋季是火星沙尘天气多发季节，但目前在“祝融号”巡视区尚未观察到明显的沙尘天气。

(a) 拍摄于2021年3月24日，图像中心位置（东经110.2°，北纬24.6°）

(b) 拍摄于2022年1月30日，图像中心位置（东经107.4°，北纬24.4°）

“祝融号”着陆巡视区域中分辨率影像。国家航天局探月与航天工程中心供图

“天问一号”环绕器持续开展火星全球遥感探测，并重点关注陨石坑、火山、峡谷、干涸河床等典型地貌和地质单元，获取其高分辨率影像。今年3月7日，在对“杰泽罗”撞击坑成像时拍摄到美国“毅力号”火星车，当前位于其着陆点东南方向约200米处。

“天问一号”拍摄的美国“毅力号”火星车。国家航天局探月与航天工程中心供图

(责编：赵竹青、高雷)

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