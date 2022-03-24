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民航局对韩国德威航空公司等六个入境航班发出熔断指令

2022年03月24日13:33 | 来源：人民网
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民航局对六个入境航班发出熔断指令。制图：刘佳

人民网北京3月24日电 （记者刘佳）据中国民航局消息，3月23日，民航局再发熔断指令，对韩国德威航空公司TW605航班（首尔至济南）等6个航班实施熔断措施。

根据民航局通报，3月11日入境的韩国德威航空公司TW605航班（首尔至济南）确诊新冠肺炎旅客9例，鉴于TW605航班（首尔至济南）为TW615航班（首尔至武汉）的奖励航班（TW605/6航班已自3月14日起因航班熔断而取消），自3月28日起，继续暂停TW615航班运行2班。3月12日入境的大韩航空公司KE831航班（首尔至沈阳）确诊新冠肺炎旅客11例，自3月28日起，继续暂停该航班运行4班。3月15日入境的西班牙国家航空公司IB2821航班（马德里至上海）确诊新冠肺炎旅客6例，自4月4日起，暂停该航班运行2班。3月15日入境的韩国首尔航空公司RS821航班（首尔至青岛）确诊新冠肺炎旅客6例，鉴于RS821航班（首尔至青岛）为RS831航班（首尔至烟台）的奖励航班（RS821/2航班已自3月21日起因航班熔断而取消），自4月18日起，继续暂停RS831航班运行2班。3月15日入境的德国汉莎航空公司LH728航班（法兰克福至上海）确诊新冠肺炎旅客5例，自4月4日起，暂停LH728航班（周二入境）运行2班。3月18日入境的意大利勒奥斯航空公司NO946航班（米兰至天津）确诊新冠肺炎旅客10例，鉴于NO946航班连续两班确诊旅客达10例以上，自3月23日起，暂停该航班运行共计8班。上述熔断的航班量不得用于其它航线。

民航局要求，上述6家航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

(责编：刘佳、高雷)

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