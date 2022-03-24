人民网北京3月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆先后赴中国联通、中国电信、中国移动开展专题调研。肖亚庆表示，要更好承担起通信服务和网络安全保障责任，促进数字技术与实体经济深度融合，为统筹疫情防控和经济社会发展提供安全、可靠、稳定支撑。

肖亚庆强调，要充分发挥5G、大数据、人工智能等数字技术已形成的突出优势，优化疫情防控信息系统，加强科学调度和运维巡查，全力支撑疫情防控更加精准高效。加快5G网络建设和规模化应用，拓展“5G+工业互联网”应用场景，助力千行百业数字化转型。瞄准建设世界一流企业目标，坚持开放合作，巩固提升创新引领地位，增强资源配置和整合能力，促进产业链创新链供应链深度融合。

同时， 要持续提升民生服务水平，推进电信普遍服务和信息无障碍建设，切实解决好人民群众的急难愁盼问题，促进行业高质量发展。坚决贯彻正确的网络安全观，不断强化网络和数据安全保障，加快关键核心技术创新，增强风险防御能力，全力以赴做好党的二十大等重大活动通信服务和网络安全保障。

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