一键报警、高空抛物监管、电动车进入电梯预警、电动车充电火灾监测、垃圾桶溢出告警、周界防范预警、应急云广播……如今，这一项项贴心实用的安全防护智慧应用，已经在江西省赣州市的大唐江山社区升级完毕。让小区进出更安全，居民生活更舒心，在中国联通“大联接”的加持下，这里为智慧社区建设呈现了鲜活样板。

社区便民服务 “隐形护卫队”提供更高保障

作为商住一体化的社区，大唐江山社区的人口流动很大，加之现代化社区基础设施不完善，都给社区管理带来了困扰，也对社区居民安全造成隐患。

“隐形护卫队”为净化社区环境、提升社区安全性提供更高保障（受访者供图）

中国联通相关负责人介绍，该公司依托信息化技术，通过小区安防卫士人脸识别系统，建立常住居民档案，包括身份、人脸信息，做到一人一档，全员实名制。居民进出采用人脸识别代替刷卡进出，排除代刷卡等现象，并对进出人员进行抓拍，做到人过留影、有迹可循。智能安防系统，实现自动巡更，提高检测效率；通过智能化手段，可对人员聚集、戴口罩、攀爬进行检测；社区工作人员可随时根据后台情况到现场处理，高清摄像头还可以及时发出报警信号并追踪抛物轨迹，为小区解决普通纠纷、为公安侦查破案提供依；数字化AI云广播可以有效帮助小区消息通知、政策宣传等问题，发现隐患情况可及时喊话处理，加快工作效率。

在中国联通支持下，大唐江山社区有了“隐形护卫队”，为净化社区环境、提升社区安全性提供更高保障。

5G+AI科技创新 加速美好数字生活来临

“以往，电动车电梯里爆炸、充电时自燃等威胁社区、楼宇安全的事件时有发生，也给社区管理者也带来很大困扰。有了电动车进入电梯预警、电动车充电火灾监测等智慧化应用，第一时间对异常情况报警推送，工作人员可立即察觉、处置，有效避免了电动车入户充电引起火灾，以及电梯超载异常停运隐患，维护社区、楼宇内的生命财产安全。”该负责人表示。

大唐江山社区的物业经理介绍，智慧安防应用为社区居民带来更多的安全感：电梯安装上预警监控后，每当电动车进入电梯时，电梯会进行预警提醒；小区还有一键报警装置，其设备可自动联动周边监控点录像，对突发警情进行视频记录。

据悉，当前，垃圾分类在全国推行取得良好成效，但也有部分居民分类意识不高，社区配套服务跟不上。智慧社区垃圾桶溢出告警功能可通过摄像头对小区内的垃圾桶堆放点进行24小时监控，及时提醒居民垃圾分类，当有垃圾桶出现满溢、破损、周围有堆积物等常见问题时，当即触发报警推送给相关人员处理，保持社区环境卫生。

全屋光宽带 丰富智能应用体验

中国联通“大联接”承托起智慧社区的高效运转，从社区走进家门，凭借“全屋光宽带”为每家每户带来数字生活体验。据介绍，“全屋光宽带”解决方案将光纤通达至一个房间，结合双频Wi-Fi 6的极速体验，实现高品质全屋千兆Wi-Fi覆盖，满足用户在线教育、在线办公、VR、安防、健康等丰富智能应用体验。在江西，中国联通推出了全新的智慧家庭服务，智家工程师将为赣鄱地区居民提供30分钟内及时响应和当日上门服务，进行全屋网络测评和网络故障排查服务。

中国联通赣州市南康区分公司总经理孔莉表示，将致力于为智慧安防小区建设提供完整的解决方案，让小区管理更加智慧、安全，未来也将不断拓展数字生活场景，推出更丰富的业务、多样化的惠民服务，让人民更有获得感。

(责编：曹淼、李源)