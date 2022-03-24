商务部新闻发言人束珏婷24日在商务部网上发布会上说，中方注意到，3月23日美国贸易代表办公室宣布将恢复352项自中国进口商品的加征关税豁免，这有助于相关产品的正常贸易。中方始终认为，美方单边加征关税措施不利于中国，不利于美国，不利于世界。在当前通胀持续走高、全球经济复苏面临挑战的形势下，希望美方从中美两国消费者和生产者的根本利益出发，尽快取消全部对华加征关税，推动双边经贸关系早日回到正常轨道。（记者王雨萧、于佳欣）

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