原标题：抖音青少年模式上线语音搜索、“自然”科普等功能

近日，抖音青少年模式上线语音搜索、“自然”科普、百科等功能，助力青少年更加主动、系统化地学习知识。这是继推出“发现”频道、适龄推荐、安全搜索后，抖音青少年模式的又一创新尝试。

据了解，语音搜索可满足儿童主动探索学知识的需求，搜索结果均为抖音青少年模式内的安全内容。

用户在抖音青少年模式点击右上角搜索入口，既可以文字搜索，也可以点击麦克风直接说出想要搜索的内容。其语音会以文字形式同步呈现，并提示“猜你想说”相关内容。考虑到青少年用户使用的便利性，该功能在收音过程中，增加情感化设计，如收音失败后提示“再说一遍”，便于儿童更好地理解。

在观看科普视频时，青少年经常会由一个问题引出对另一个问题的好奇，比如视频中出现不熟悉的名词、不认识的动植物。为此，抖音青少年模式引入头条百科和“自然”科普功能，用户点击相关视频页面下方入口，即可跳转到视频关联的“百科”或“自然”页面。

如在一则讲解“如何给马洗澡”的视频下方，显示“自然·了解马”入口，点击后即可看到关于马的科普介绍和更多延展视频，帮助青少年围绕某一动植物主题系统地学习知识。

据了解，早在2018年7月抖音就上线了青少年模式。该模式只出现由平台精选、适宜青少年观看的内容，无法观看直播或充值打赏，并在使用时间和时段上有所限制。去年5月，抖音宣布升级未成年人保护措施，14岁以下实名认证用户将在告知后直接进入青少年模式，且进入后无法自行退出。

抖音青少年模式推出以来，始终保持创新，陆续上线了订阅、发现频道、适龄推荐等功能。在“发现”频道，系统会针对不同年龄用户匹配适龄内容，并将青少年感兴趣的内容结构化呈现。在订阅功能中，青少年用户在发现感兴趣的帐号后，可以订阅，并在“订阅”频道里看到相关帐号的最新内容。

清华大学新闻与传播学院副教授蒋俏蕾认为，抖音青少年模式在青少年群体的具体使用中不断更新迭代推出新功能，体现了平台对青少年需求的持续关照和理解的不断深入。

“我们希望打造儿童爱用的青少年模式，在安全使用基础上，不断探索适合青少年的新功能，提升他们的使用体验。”抖音相关负责人表示。

(责编：董童、李源)