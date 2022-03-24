人民网北京3月24日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，在近日召开的2022年东北黑土地保护性耕作行动计划工作部署视频会议上，农业农村部明确要进一步推动规范高效完成今春8000万亩秸秆覆盖免少耕播种目标任务。

据介绍，在东北四省（区）共同努力下，东北黑土地保护性耕作行动计划实施取得了良好成效。数据显示，2020年、2021年实施面积分别超过4600万亩、7200万亩，技术应用总体到位，保护性耕作以点带面、梯次铺开的态势已经形成，农业节本防灾、丰产增产效应和防风固土、保水保墒、地力提升等生态效益逐步显现，为黑土地“用养结合”提供了经济有效、持续可行的现实路径。

会议强调，要落实落细宣传动员、技术指导、模式完善、机具保障、示范带动等工作措施，确保保护性耕作在持续扩面的情况下实施质量不断提升，为黑土地保护利用和粮食稳产增产提供坚实的机械化支撑。

会议对东北四省（区）和北大荒农垦集团2022年行动计划的实施提出了具体要求，包括切实提高政治站位、狠抓技术规范应用、努力提升实施质量、不断强化示范引领、积极推动补助资金及时兑付五个方面，要求解决好秸秆留地覆盖难等突出问题，更好调动农户持续实施保护性耕作的积极性。

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