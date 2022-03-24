据光大银行最新消息，截至目前，光大云缴费平台累计接入便民缴费服务项目超12000项，涵盖水、电、燃气、供暖、通讯、教育、交通、医疗、社保、非税等便民服务的方方面面。

2022年，依然复杂严峻的新冠疫情考验着经济运行和民生保障。银行业金融机构如何提高服务民生的效能，使保民生的责任担当成为促进高质量发展的动力，光大银行进行了持续的探索和努力。光大银行相关负责人介绍，作为“云上”民生工程和普惠金融服务的要组成部分，起步于2014年的光大云缴费不断扩展服务场景，通过平台整合更多的资源和服务，向全国范围辐射。与此同时，步步深耕，做细做优缴费服务——

助力乡村振兴。光大银行推动县域“云上”民生工程建设，通过加速居民生活、便民政务、交通出行、医疗养老、便民金融服务等关键领域和生活场景的线上线下融合，促进城乡便民服务均衡发展。目前，供暖费代收服务实现北方供暖地区全覆盖，水费、燃气费代收服务地级市覆盖率均超70%。社保云缴费服务，帮助广大村民实现足不出户、一键缴款，解决了群众缴纳社保医保“最后一公里”的迫切需求。2021年，有超过1.8亿人次通过光大云缴费缴纳了社保医保。

助力疫情防控。不仅上线水、电、燃气、医疗挂号、车辆临时号牌等缴费服务，光大云缴费APP还同步上线了天津、西安、绍兴、山西、大连、河北、江苏、吉林、青岛等疫情突发地区专属爱心频道，助力减少接触、减少聚集，保障居民生活缴费不中断。2022年春节期间，光大云缴费通过云计算、大数据等技术手段，24小时在线服务，全力保障全国人民各类生活缴费代收服务超3000万次。

助力民生服务。据介绍，光大云缴费充分发挥平台流量优势，搭建以云缴费APP与云缴费官方、社保云缴费、医疗云、光大社区、开薪宝5个小程序为核心的“1+5”多元场景生态系统，以金融科技助力用户体验持续升级。同时，光大云缴费推出系列电子钱包，为缴费用户提供便民金融账户服务，支持众多普惠、细微金融服务，为便民服务加持金融价值，满足了用户更全面的便利性金融需求。

该负责人指出，除光大云缴费外，光大银行还积极构建服务民生应用场景。其中，一类场景为支持新型城镇化建设和环境治理。光大银行通过强化政策引领、优化授权方案、制定营销指引、建立项目绿色通道等多项措施，精准支持优质县城补短板项目。截至2021年12月末，已投放项目21个，投放金额26.53亿元。

同时，光大银行支持医疗服务信息化建设。光大银行依托集团“大健康”战略布局，在苏州地区创立“方橙式”APP，搭建“互联网+金融+三医融合”服务平台，构建全生命周期健康管理生态圈。在区域内实现了医疗、医药、医保的“三医融合”生态体系。光大银行还助力全国医疗保障信息化建设，与国家医疗保障局签署战略合作协议，通过手机APP推进医保电子凭证和移动支付应用，全面提升公共服务水平。

(责编：曹淼、李源)