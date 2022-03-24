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商务部：引导外卖等互联网平台企业下调餐饮业商户服务费标准

2022年03月24日16:07 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷24日在例行新闻发布会上表示，近期，14个部门联合出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，包括普惠性措施和部分困难行业专项纾困扶持措施。商务部聚焦餐饮等服务业，加快推进落实相关政策。例如，积极引导外卖等互联网平台企业，就下调餐饮业商户服务费标准等制订具体方案，并加快推进实施。

“下一步，商务部将继续加大工作力度，会同相关部门抓紧出台支持政策的落实举措，同时，推动各地及时制定配套政策，加强政策宣传解读，扩大知晓面，确保惠企政策早落地早见效。”束珏婷说。

此外，束珏婷还提到，今年的《政府工作报告》明确提出，增设服务业扩大开放综合试点。商务部将根据党中央、国务院决策部署，有序推进增设试点工作，推出一批适应形势发展需要的试点举措，扩大高水平对外开放，提升服务业发展水平。同时，继续深入推进现有5个省市的试点工作，及时总结提炼创新成果，向全国复制推广。

(责编：赵竹青、高雷)

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