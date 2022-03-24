人民网北京3月24日电 （王仁宏）据水利部消息，为深入实施创新驱动发展战略，全面贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，加强水利科技创新，提升国家水安全保障能力，水利部设立了重大科技项目计划，旨在发挥科技创新对新阶段水利高质量发展的引领和支撑作用，调动不同渠道优势资源和力量参与水利科技研发和成果推广，为新阶段水利高质量发展提供科技支撑。

据悉，水利部重大科技项目计划将围绕全面提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力，聚焦推动新阶段水利高质量发展的六条实施路径，重点支持水利基础和应用基础研究、重大关键技术研发和先进适用科技成果推广应用。

水利部重大科技项目计划的设立，在现有涉水国家科技计划基础上，开辟了水利行业自主实施专门科技计划的新渠道。实施水利部重大科技项目计划，有助于更好地发挥行业引导作用，加快破解水利科技难题，推动做好“十四五”水利科技创新规划实施，培养水利基层科技队伍，推动解决流域和地方的区域性水利科技问题。

据悉，为强化和规范水利部重大科技项目管理，水利部于近日印发《水利部重大科技项目管理办法》（以下简称《管理办法》），明确了水利部重大科技项目的职责分工和组织管理相关要求。《管理办法》要求，项目组织实施遵循需求牵引、目标导向，择优支持、分类管理的原则，实施经费以承担单位多渠道筹集为主。水利部建立多元化投入体系，积极争取其他渠道经费。

在成果运用与激励方面进行，《管理办法》明确，水利部将加强项目成果的转化和推广应用。项目形成的科技成果统一纳入水利科技成果信息平台，面向社会发布；对于解决水利重大科技问题或产生重大效益的项目成果，主管部门择优通过多种方式继续支持或给予补助。同时，项目综合评价结果与水利创新基地评估与认定、推广指导目录评审、职称评审、高层次人才梯队选拔和培养、人才创新团队建设等工作联动，并作为水利部推荐申报国家级科技计划项目、创新基地、人才称号以及提名国家科技奖励或其他全国性奖励等工作的重要参考。

此外，水利部还将于近期发布重大科技项目计划首批项目申报指南。

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