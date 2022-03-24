人民网北京3月24日电 （记者王震）财政部24日发布数据显示，2022年1-2月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）营业总收入同比增长14.0%，利润总额同比增长16.8%。全国国有企业主要效益指标保持增长，国有企业经济运行稳定在合理区间。

具体来看，1-2月，国有企业营业总收入116208.4亿元，同比增长14.0%。其中中央企业69667.8亿元，同比增长16.0%;地方国有企业46540.6亿元，同比增长11.0%。

利润方面，1-2月，国有企业利润总额6118.6亿元，同比增长16.8%。其中中央企业4852.5亿元，同比增长20.9%;地方国有企业1266.1亿元，同比增长3.3%。

2月末，国有企业资产负债率64.0%，与上年同期持平，中央企业66.4%，与上年同期持平，地方国有企业62.7%，上升0.1个百分点。

(责编：王震、高雷)