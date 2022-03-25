位于山东省武城县的六五河节制闸开闸供水。中国南水北调集团供图

人民网北京3月25日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团获悉，3月25日，位于山东省武城县的六五河节制闸缓缓开启，南水北调东线一期工程北延应急供水工程（以下简称“东线北延应急供水工程”）加大供水正式启动，标志着东线北延应急供水工程进入了常态化供水的新阶段。

中国南水北调集团有限公司党组书记、董事长蒋旭光表示，华北地区是我国水资源最为紧缺的地区之一，地下水累计亏空量达1800亿立方米左右，超采区面积达到18万平方公里，占华北地区平原区总面积的60%。东线北延应急供水工程供水范围内的河北省、天津市水资源供需矛盾十分突出，经济社会发展长期以过度开采地下水、挤占生态用水为代价，导致区域水生态与环境恶化，湖泊、湿地面积萎缩，自上世纪50年代以来减少50%以上。

为缓解津冀地区严峻的缺水形势，有力支撑华北地区地下水超采综合治理，加快复苏河湖生态环境，水利部组织中国南水北调集团、相关流域机构、沿线地方水行政主管部门共同认真研究，决定在东线北延应急供水工程2021－2022年度水量调度计划的基础上加大调水量，充分发挥东线北延应急供水工程综合效益。

据了解，东线北延应急供水工程2021－2022年度向黄河以北供水1.83亿立方米，其中入河北境内约1.45亿立方米，入天津境内约0.46亿立方米，比原有计划大幅增加。调水计划持续至5月31日，并将根据工情、水雨情等实际情况，相机延长调水时间，增加调水量。加上同期实施的东线一期鲁北段调水，此次总的调水量将超过2.42亿立方米。工程向河北、天津供水，置换农业用地下水，缓解华北地下水超采状况；相机向衡水湖、南运河、南大港、北大港等河湖湿地补水，改善生态环境；还将为向天津市、沧州市城市生活应急供水创造条件。

“当前，正值第三十五届‘中国水周’，东线北延应急供水工程加大供水是对今年活动主题‘推进地下水超采综合治理 复苏河湖生态环境’的生动诠释。”蒋旭光介绍道，东线北延应急供水工程推动了南水北调“四横三纵”布局又向前迈进了一步，在雄安新区建设、京津冀协同发展的水安全保障“关键节点”上将起到重要作用。

蒋旭光谈到，东线北延应急供水工程在南水北调东线一期工程的基础上，利用地方及引黄渠道等工程，扩大延伸实现向河北和天津供水。该工程的建设和投入运行是贯彻“十六字”治水思路、落实水利改革发展总基调、着眼于解决华北地区地下水超采问题、扩大南水北调东线一期工程综合效益、探索推进南水北调东线二期工程的一项重大实践。

“下一步，中国南水北调集团将提高做好加大供水工作的使命感、责任感、紧迫感，切实履行好工程调度运行的主体责任，精心组织、科学调度、积极协调，确保安全平稳完成本次加大供水任务，促进南水北调东线工程综合效益持续发挥。”蒋旭光说。

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