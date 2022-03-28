人民网北京3月28日电 （焦磊）近日，清华大学全球产业研究院等机构发布了《2021-2022全球计算力指数评估报告》（下称《报告》）,从2016-2025年整体趋势及预测来看，各国数字经济占GDP比重持续提升，预计2025年占比将达到41.5%。

《报告》显示，云、边缘计算、软件定义基础架构，以及面向人工智能和机器学习等并行计算工作负载的异构计算，继续拉动市场保持增长。同时，边缘计算作为企业的关键增长要素，创新并拓展了核心数据中心的功能和范畴，已经成为驱动全球企业级基础架构市场增长重要力量。

当前，随着数字经济的迅猛发展，算力作为其关键生产要素，成为挖掘数据要素价值、推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。从算力形态看，人工智能计算和边缘计算成为市场增长重要力量。特别是边缘计算作为平台型技术，为5G、物联网、机器人、人工智能等新兴技术提供重要的承载能力。

近年来，全球边缘计算市场规模也迅速提升。IDC数据显示，2020年全球边缘计算市场规模约为36亿美元，预计2025年该行业市场规模将达到167亿美元，年复合增长率达到37%，发展空间广阔。日前，网宿科技在国内上线CDN Pro，实现了可编程式交付、边缘计算能力、调试部署等多个场景。在边缘计算能力场景中，CDN Pro可将原先由源站处理的部分业务逻辑转移到CDN上，进一步降低源站负载。

业内分析认为，凭借独有的技术优势，边缘计算迅速成为数字经济的底座之一。在边缘侧，借助分布式算力，为企业提供了在数据源头或关键价值交付点处理数据的灵活性和可能性，从而保证服务的高效、低时延、低流量。

其中，CDN作为边缘计算的核心基础应用，在产业互联网各应用场景中不可或缺。在服务能力上，CDN基于边缘理念，不断升级，从最初的图片加速、网站加速、视频加速，到承载超高清视频、VR/AR等重度应用，驱动数字经济增长。

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