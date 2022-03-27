本报记者 冉永平 丁怡婷

大庆油田钻机轰鸣，年产油气当量继续保持在4000万吨以上；胜利油田济阳页岩油勘探多点突破，首批预测储量4.58亿吨；塔里木油田攻坚克难，发现10亿吨级超深大油气区……2021年我国油气行业交出了一份提气的成绩单，原油产量连续3年企稳回升，天然气连续5年增产超百亿立方米。

党的十八大以来，从广袤的东北平原到辽阔的黄河三角洲，再到浩瀚的塔克拉玛干沙漠，增储上产的背后，是石油人“我为祖国献石油”的接力奋斗，是“没有条件创造条件也要上”的顽强拼搏，迎风雪，战风沙，立井架，把井打，让“能源的饭碗必须端在自己手里”。

从只有头发丝直径1/500宽的缝隙里找油，实现非常规石油资源勘探新突破

“大家再琢磨琢磨，不同油层的参数有什么差异，对产量有什么影响。”在大庆油田勘探开发研究院的一间实验室里，非常规石油研究部署项目经理部经理张金友和团队热烈讨论。

储量是油田的根基。大庆油田曾连续27年实现5000万吨以上高产稳产，但高峰过后，石油还能从哪儿来？大家将目光瞄向了非常规石油。

大庆油田的非常规石油属于陆相泥级非常规石油，黏土矿物含量高达35%以上，岩石孔隙度低、渗透性差，曾被国外地质学家认为基本不可能储油。

2018年底开始，张金友仿佛在温度不到零摄氏度的岩心库里生了根。张金友和同事将上百斤的岩心从库房架子上搬下，再用刷子蘸着冷水细细清洗，蹲着观察岩心的沉积纹理、裂缝特征等，“将水滴在岩心上，如果含油量高，便会呈现水珠状。”

分析了近5000米岩心、3000多张微观样品照片，光描述岩心特征的记录本就有半米多厚，张金友和团队终于在只有头发丝直径1/500宽的缝隙中找到了石油。

钻井周期缩短约87%，征服地质构造极其复杂，易塌、易漏的“青山口组”

找到石油后，还面临着采油难关。春寒料峭，大庆油田非常规石油试验区中，60米高的井架巍然矗立，“钢铁1205队”字样的队旗迎风飘扬。

这支“铁人”王进喜曾带过的队伍建队近70年，这是他们打的第2490口井，累计进尺突破319万米，大约相当于360座珠穆朗玛峰的高度。“几个月前，我们刚创下了钻井周期新纪录，从最开始的113天缩短至13.77天，缩短了约87%。”第二十一任队长张晶自豪地说。

开采非常规石油，1205队面临的最大挑战，便是“青山口组”的复杂地质。“‘青山口组’地层的地质构造极其复杂，易塌、易漏。特别是打水平井，就像拿根吸管横穿千层酥饼，劲小了速度太慢，泥浆可能会泡塌井壁；可劲大了，酥饼就得掉渣儿甚至裂开，相当于井壁掉块。”张晶打比方解释。此前曾有4支钻井队在这里折戟，一口井还差点打废。

果然，有一回井打到3460米，连续出现掉块和卡钻，钻头像汽车陷进了泥坑，进退两难。张晶决定改变原有的泥浆设计，增加压井用的重晶石粉，提高比重，撑住井壁。可到底提多少呢？大家心里都没底。

“我们每次只提0.01的比重，好比在一锅粥里每次只加一粒米，并且将测量泥浆性能的时间从1小时一次缩短到半小时一次。”经过不断尝试，张晶和队友们终于找到最佳比重，成功稳住了地层。

不同于常规区块采出的黑褐色原油，大庆油田的非常规石油呈淡黄色。“这种石油油品好、轻烃含量高，有助于下游石化产业深加工利用。”张晶说。

化学驱油，把地层犄角旮旯里的油“洗”出来；二氧化碳驱油，大幅提高石油采收率

一台电脑，几摞半米高的学术资料，一本写满了工作计划的台历，几乎占满了油气开发高级专家曹绪龙的办公桌。今年58岁的曹绪龙已扎根胜利油田近40年。他带领团队创新发展化学驱油技术，专注挑战复杂油藏采收率的极限。

经过地压“顶”油、注水“驱”油两个阶段，胜利油田已进入特高含水期，综合含水率高达92%以上。也就是说，100吨的采出液中，油还不到10吨。化学驱油通过在水中加入化学物质，好比洗衣粉，能够把地层犄角旮旯里的油“洗”出来。

2017年，在第二十二届世界石油大会上，曹绪龙向国外同行介绍，胜利油田的非均相复合驱技术可以使个别区块采收率突破60%的极限。发言结束后，曹绪龙被同行们团团围住，咨询技术问题。

“上世纪80年代，经过两年多实地研究，国外公司曾得出结论‘胜利油田化学驱油不可行’。但事实证明并非如此。”对于近年来国内化学驱油技术的发展，曹绪龙感受很深，“过去只能跟跑，现在可以并跑甚至是领跑了，更多沉睡地下的石油储量被‘唤醒’”。

如今，化学驱年产油量占到胜利油田年总产量的12%，应用化学驱技术已覆盖地质储量5亿吨，累计产油6900多万吨、增油3200多万吨。

在胜利油田勘探开发研究院，气驱试验室经理张传宝，与二氧化碳已经打了10多年的交道。如今，他和团队的研究成果已经应用到了胜利油田的二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）项目。

“将收集的二氧化碳注入油井，可以增加原油流动性，大幅提高石油采收率。”张传宝介绍，二氧化碳驱油效率比水驱高40%，一次封存率能达到60%至70%，最终封存率达100%，既能提高石油产量还能减少二氧化碳排放，兼具生态效益与经济效益。

今年，我国首个百万吨级CCUS项目“齐鲁石化—胜利油田CCUS项目”全面建成。项目每年可减排二氧化碳100万吨，预计未来15年可实现增油近300万吨。“继续完善技术，油田绿色低碳转型前景可期。”张传宝很有信心。

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)