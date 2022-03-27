京津冀增强产业对接协作
2021年北京输出津冀技术合同成交额350.4亿元
2022年03月27日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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据新华社北京电 （记者吉宁）记者24日从北京市统计局了解到，目前京津冀三地的要素流动持续增强，正在进一步增强产业对接协作。数据显示，2021年京津转入河北单位5616个。
2021年，北京发挥科技创新资源对津冀的辐射带动作用，全年输出津冀技术合同成交额350.4亿元；天津滨海—中关村科技园新增注册企业中，北京企业占1/3，北京企业中科技型企业占40%；廊坊三河市27家科创园入驻企业796家，其中京企占比达65%。
另外，在北京城市副中心，由中心城区迁到副中心的企业数量自2017年起持续增长，2021年副中心所在的通州区新设市场主体2.2万户。雄安新区启动区、起步区加快建设，中关村科技园等一批高科技项目也在加快落地。
《 人民日报 》（ 2022年03月27日 01 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
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