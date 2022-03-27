本报北京3月26日电 （记者刘诗瑶）记者从国家自然科学基金委员会了解到：2021年，自然科学基金委共接收来自2373个依托单位的项目申请28.73万项，择优资助各类项目4.88万项，资助直接费用312.93亿元。

近年来，自然科学基金委进行系统性改革，各项任务取得重要进展。其中，明确资助导向展现成效。基于“鼓励探索，突出原创；聚焦前沿，独辟蹊径；需求牵引，突破瓶颈；共性导向，交叉融通”4类科学问题属性的分类申请和评审覆盖85％以上的科学基金项目。

完善评审机制稳步推进。稳步推进“负责任、讲信誉、计贡献”评审机制改革，试点范围扩大到45个学科。优化学科布局全面实施。按照“符合知识体系逻辑结构、促进知识与应用融通”的原则，全面实施新申请代码，申请代码体系由三级调整为两级，代码数量由3542个缩减至1389个。基于板块的资助布局改革稳步推进，将9个科学部整合为基础科学、技术科学、生命与医学、交叉融合4个板块。

原创探索计划深入推进。鼓励评审管理方式创新，不断优化双盲评审、预申请、评审结果反馈及答复等评审机制，科学遴选具有高风险、颠覆性、非共识等特征的项目。人才资助体系稳步升级。持续加大人才项目部署力度，稳定支持青年人才成长。国家杰出青年科学基金项目由200项增加到315项，优秀青年科学基金项目由400项增加到630项。

多元投入机制初步建成。针对行业部门、地方政府和企业的不同特点，确立了1∶2∶3∶4的资金撬动方案，建立了重大需求征集和科学问题凝练机制，极大调动了行业部门、地方政府和企业投入基础研究的积极性。学科交叉研究资助管理改革有序推进。成立并首次启动交叉科学部资助业务，面向国家重大战略需求和前沿交叉领域，建立健全面向交叉融合研究的人才、项目资助机制。

据自然科学基金委党组书记、主任李静海介绍，2022年科学基金的财政预算增长6.8%，达到330亿元，集中申请受理已基本完成，评审工作将全面展开。

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 02 版）

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