本报北京3月26日电 （记者欧阳洁）记者从银保监会获悉：近日，国民养老保险公司正式开业，根据公司发展规划，其将重点发展养老年金保险、专属商业养老保险，以及商业养老计划等创新型养老金融业务，着力满足人民群众多样化养老保障需求。此外，养老储蓄试点即将启动，主要面向中低收入人群的商业养老计划试点正在抓紧筹备。

据介绍，2021年6月，6家保险公司在浙江省和重庆市开展专属商业养老保险试点。截至2022年2月末，试点公司累计承保保单7.18万件，累计保费4.72亿元，其中新产业、新业态从业人员投保超过1.2万人。自2022年3月1日起将专属商业养老保险试点区域扩大到全国，并将养老保险公司纳入试点。养老理财产品试点范围从“四地四机构”扩大到“十地十机构”。

据银保监会相关部门负责人介绍，下一步，银保监会将继续有序推进商业养老金融发展，鼓励和支持银行保险机构立足人民群众养老需求，推出更多元的养老金融产品，优化管理机制，以新颖的业务、优质的服务、审慎的经营，开创养老金融发展的新局面。

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 04 版）

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