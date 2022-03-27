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广东——

47条举措纾困服务业

2022年03月27日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州3月26日电  （记者李刚）记者从广东省政府新闻办新闻发布会上获悉：广东省出台促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施，总计47条政策举措，以降低企业生产经营成本、优化企业经营环境为着力点，支持服务业市场主体渡过难关、恢复发展，为广东省保持经济运行在合理区间提供有力支撑。

　　这47条政策措施中，包括针对餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航等5个受疫情影响的特殊困难行业，分别提出纾困扶持措施。如给予餐饮业防疫支出补贴支持，引导外卖等互联网平台企业下调餐饮业商户服务费标准等；支持零售企业开展县域商业体系建设，加强农产品供应链体系建设等；旅游业方面，暂退旅游服务质量保证金，加强旅游企业融资支持，安排文旅企业纾困扶持资金等；公路水路铁路运输业方面，出台有关油价补贴政策，加强公路水路铁路运输企业融资支持等；民航业方面，财政加大对民航基础设施项目建设支持力度，争取中央财政资金支持民航业发展，加强民航企业融资支持等。

　　“总体来看，措施涵盖了财政补助、税费减免、金融信贷、疫情防控等方面，体现了中央政策和地方政策相结合、普惠性和行业性相结合、增强企业自身发展能力和优化企业外部发展环境相结合。这些政策措施导向明确、支持力度大、受益群体广泛，必将有效帮助服务业市场主体提振信心、恢复发展、渡过难关。”广东省发展改革委副主任黄华东说。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月27日 04 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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