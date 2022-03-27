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出台市场决定电价方案

2022年03月27日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报乌鲁木齐3月26日电  （记者胡仁巴）为进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革，建立起真正“能涨能跌”的电价机制，新疆出台进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革方案。

　　方案明确放开燃煤发电上网电价。燃煤发电电量全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价，浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。调整目录销售电价。取消工商业目录销售电价，推动尚未进入市场的工商业用户全部进入电力市场。居民、农业用电继续执行现行目录销售电价政策。建立电网企业代理采购机制。鼓励工商业用户直接参与市场交易，暂未直接参与市场交易的，由电网企业代理购电。完善分时电价机制。优化峰平谷时段划分，明确分时电价标准，建立尖峰电价，完善市场化用户执行方式。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月27日 04 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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