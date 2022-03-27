喻思南

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。在新一代信息技术、新材料技术等与机器人技术加速融合的背景下，加紧谋划布局机器人产业正当其时

今年的《政府工作报告》提出，启动一批产业基础再造工程项目，促进传统产业升级，大力推进智能制造，加快发展先进制造业集群，实施国家战略性新兴产业集群工程。

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，机器人能够引领产业转型，孕育新产业新模式新业态；作为服务人们美好生活的工具，机器人有助于提升生活品质，满足人们消费升级需求。尤其是在当下，在新一代信息技术、新材料技术等与机器人技术加速融合的背景下，加紧谋划布局机器人产业正当其时。

我国机器人产业正向中高端迈进。“十三五”期间，我国机器人产业年均复合增长率约15%，工业机器人应用领域已经覆盖52个行业大类，机器人产业营业收入突破1000亿元。

从技术上看，近年来，我国攻克了运动控制、高性能伺服驱动、高精密减速器等关键核心零部件的部分难题，自主产品整机性能大幅提升；从应用上看，我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，2020年制造业机器人密度达到246台/万人，是全球平均水平的近2倍。我国机器人产业已基本形成从零部件到整机再到集成应用的全产业链体系，核心技术和关键零部件创新有序推进，整机研发及批量制造能力不断增强，产业链应变能力和协同发展能力持续提升。

同时也要看到，与机器人产业世界先进水平相比，我国还存在一定差距。比如，材料、核心元器件、加工工艺等方面比较薄弱，核心零部件的稳定性、可靠性有待加强。以工业机器人为例，由于核心技术不足，自主品牌工业机器人以组装和代加工为主，不少机器人还处于行业的中低端。推动机器人产业高质量发展，势在必行。

推动机器人产业高质量发展，要在基础研究上发力，加强机器人关键核心技术和前沿、共性技术研究。通过产学研联合攻关等方式，针对薄弱环节，长期持续做好积累，逐渐补上产业短板，着力拓展市场应用。优化产业生态，发挥应用的牵引作用，努力将市场优势转化为技术优势。比如，顺应发展趋势，推动前沿新技术与机器人技术融合应用；加快机器人在工业、服务、特种作业新领域的布局，抢占发展新赛道。

前不久，工业和信息化部等15个部门联合发布了《“十四五”机器人产业发展规划》，标志着我国机器人产业迎来自立自强、跨越发展的战略机遇期。我国拥有较为完整的机器人产业链条、强大的市场需求、集中力量联合攻关的制度保障等优势，沿着“十四五”机器人产业发展路线图持续发力、攻坚克难，我国的机器人产业将不断迈向高水平，谱写新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 07 版）

(责编：袁勃、杨光宇)