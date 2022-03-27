办公和应用开发平台钉钉拓展数字技术服务

本报电 日前，企业级协同办公和应用开发平台钉钉宣布，将全面开放生态，拓展数字技术服务。未来，钉钉将保持协同办公和应用开发平台的定位不变，继续投入文档、音视频、项目、会议等基础产品，其他如行业应用、专业应用等，将交由生态伙伴开发。据了解，目前钉钉生态伙伴总数达4000家，覆盖20个行业，其开放平台上架应用数量超过1100个。截至2021年底，钉钉上的低代码应用数量超过了240万个，开发者数量超过190万人。

（徐祥达）

特斯联人工智能科创中心落地四川德阳

本报电 日前，由特斯联打造的人工智能科创中心在四川德阳落地运营。据了解，特斯联是光大控股孵化的高科技企业，此次设立的人工智能科创中心同时兼备算法孵化、科研共享、人才培养等功能，并通过算法赋能平台向用户提供服务，弱化机器学习对标签数据的依赖。目前，在计算机视觉、自然语言处理、推荐预测、知识图谱4个方向上，特斯联已与学术生态及产业合作伙伴展开合作，打造弱监督体系训练平台，加快人工智能技术应用。

（刘 明）

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 07 版）

(责编：袁勃、杨光宇)