原标题：单棵白菜售价近80元？市场监管部门：罚款50万元

新华社上海3月26日电(记者程思琪)一棵普通白菜经过分拣、包装后竟然能以77.9元的价格进行售卖。随着上海疫情防控工作进入关键时刻，部分商家却借机炒高肉蛋奶果蔬等日常生活用品价格。26日，上海高岛屋百货有限公司因构成价格欺诈违法行为，被上海市市场监管局处以50万元的顶格处罚。

近期，有网友反映上海高岛屋百货有限公司售卖的蔬菜价格“太夸张了”。记者从网友发布的照片上看到，在上海高岛屋百货内，一棵包装日期为3月24日的大白菜售价竟为77.9元(单价为32元/公斤)，一个包装日期为3月24日的卷心菜售价也同样高达78.1元(单价为36元/公斤)。

针对上述情况，上海市市场监管局迅速展开调查。经查，自2020年9月起，汪某以上海农康蔬菜专业合作社名义与高岛屋百货公司签订联销合同，在高岛屋百货公司经营的“Mercato Fresco新鲜市集”内设置“徐泾农康”专柜销售蔬菜等产品。

汪某将从农贸市场和生鲜小店等处购入的普通蔬菜进行分拣、包装后，对外宣传“您身边的大型农场，距此车程25分钟”“自产自销 家庭农场 采摘体验 养殖活动 宅配到家”“农康自产直销蔬菜”，同时在部分蔬菜等产品包装上使用“徐泾农康”标识。普通蔬菜摇身一变成了精品蔬菜，以精品高端的定位高价对外销售。高岛屋百货公司却未对上述内容进行审核。

此外，市场监管工作人员还发现，自2022年2月14日起，高岛屋百货公司在其经营的“Mercato Fresco新鲜市集”内，陆续对其销售的翡丽百瑞特级初级橄榄油、小川稻庭手工素面、North Shore F 冷冻龙虾味鱼丸、崛江稻庭手工乌冬面等8款商品开展促销活动，现场标价签标注的所谓“原价”均为虚构。

汪某及高岛屋百货公司的相关行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》的相关规定，构成价格欺诈违法行为。3月26日，上海市市场监管局根据相关法律规定已分别制发行政处罚听证告知书，对汪某处以10万元的顶格处罚，对高岛屋百货公司处以50万元的顶格处罚。

由于上海正处于疫情防控工作最吃劲的时候，部分市民短期内出现大量采购生活物资的强烈需求。有部分市场上销售的生活物资受运输成本、时间成本等因素影响出现小幅价格上涨，部分不法商家却趁机坐地起价，抬高肉蛋奶等生活物资价格，扰乱正常市场秩序。

为了保障疫情防控期间粮油肉蛋菜奶等基本民生商品和口罩、消毒液等防疫用品的正常市场供应，25日，上海发布《关于疫情防控期间认定哄抬价格违法行为的指导意见》，经营者若有捏造、散布涨价信息，大幅度提高价格等哄抬价格行为，有关部门将予以相应的行政处罚。

同时，上海市场监管部门近期持续加强对重要民生商品和防疫用品的价格监管，将批发市场、集贸市场、商超卖场、临时售菜点等作为重点区域，把线上经营者作为重点对象，加大价格巡查检查、政策宣传和提醒告诫的力度，严查哄抬价格、串通涨价、虚假优惠折扣等违法行为。

据统计，截至3月24日，上海市共检查相关单位2.1万户次，发放提醒告诫函1.7万份。对部分经营者明码标价不规范等问题，执法人员已当场提醒告诫，督促经营者整改到位，对涉嫌价格违法案件已立案7件。

(责编：乔业琼、陈键)