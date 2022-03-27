原标题：保订单、保履约 商务部多措并举为中小微外贸企业纾困解难

光明网讯(记者 赵艳艳)党中央、国务院始终高度重视中小微外贸企业健康可持续发展。疫情暴发以来，党中央、国务院部署出台了一系列政策举措，助力中小微外贸企业改善生产和经营环境。今年以来，面对疫情起伏反复、国际形势变化、海运物流不畅等不确定不稳定因素，中国外贸依然实现了开门稳。同时，中小微外贸企业保订单、保履约仍面临一定压力。

3月24日，商务部财务司副司长、新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示，针对中小微外贸企业的实际困难，商务部认真贯彻党中央、国务院决策部署，会同相关部门研究出台支持政策，协同发力，靠前发力，帮助中小微外贸企业防风险、降成本、增活力。

例如，在防风险方面，商务部与中信保公司联合印发工作通知，加大出口信用保险对中小微企业的服务支持力度，扩大信保覆盖面，降低投保成本，优化理赔追偿，升级资信服务。

在降成本方面，商务部与税务总局等部门密切协作，推动持续加快出口退税进度，优化退税服务，进一步减轻企业的资金压力。

在增活力方面，鼓励各类金融机构在依法合规、风险可控前提下，加大对外贸企业特别是中小微企业信贷支持力度。

近期，商务部还印发了《关于用好服务贸易创新发展引导基金支持贸易新业态新模式发展的通知》，鼓励各地用好服贸基金等直接融资手段，推动金融信保机构与服贸基金合作开展金融服务创新，缓解外向型中小企业融资难题。

下一步，商务部将重点在以下几方面持续为中小微外贸企业纾困解难：

一是继续会同相关部门和各地方，落实好今年1月出台的稳外贸政策措施，多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通。

二是按照国务院统一部署，会同有关部门指导各地持续优化营商环境，将减税降费等措施落实到位，继续整治乱收费、乱罚款等问题，支持外贸企业稳定发展。

三是指导企业推动进口多元化，加强国际合作，构建互利共赢的原材料贸易渠道。

束珏婷表示，接下来，商务部将多措并举，以政策的确定性帮助外贸企业应对外部的不确定性，助力企业爬坡过坎，行稳致远。

(责编：乔业琼、陈键)