原标题：中国科技馆举办“地球一小时”线上主题活动 倡导低碳环保

中新网北京3月26日电 (记者 孙自法)中国科技馆26日举办“地球一小时”线上主题活动，并在“中国数字科技馆”等多个网络平台同步推送。活动以“与自然共生，创蓝色未来”为主题，旨在增强青少年节约能源意识，激发他们保护地球的责任感，倡导公众践行生态文明，养成节能降耗、低碳环保的生活方式和行为习惯。

中国科技馆此次“地球一小时”线上主题活动从“海绵城市”“发电技术”两个概念引入，通过趣味实验、展品体验、生活实践、学习单任务等形式，让公众尤其青少年在动手实验中探究水资源保护与再利用方法、在展品解读中了解新能源发电的优势，在家庭生活中掌握水表、电表读取方法，并运用环保低碳的生活方式亲身实践并感受节水节电的效果，争当“环保小达人”。

主题活动过程中，首先围绕建设海绵城市的四个关键词“渗、滞、蓄、净”，中国科技馆辅导员老师带公众一起动手完成路面降水、吸水、蓄水等居家小实验，让公众深入了解海绵城市概念和生态优先的建设原则，认识到海绵城市的作用是最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，从而促进雨水资源的充分利用和生态环境保护。

辅导员老师随后以“云观展”的形式带领公众走进中国科技馆“能源世界”展厅，体验“发电乐园”展项，通过互动形式了解传统火力发电与风力、太阳能、核能等可再生能源发电的区别，使公众了解不同能源发电方法与新能源发电的优势，培养公众节约能源的意识。

最后，辅导员老师以实践任务单的形式，指导青少年学习家用水表、电表示数的读取方法，推荐低碳环保的生活方法，并鼓励其亲自实践节水用电小妙招，做好观察记录，对比节水用电成效，引导公众在日常生活中践行节能减排、低碳环保的生活方式。

据了解，“地球一小时”也称“关灯一小时”，是世界自然基金会(WWF)应对全球气候变化所提出的一项全球性节能活动，倡议在每年三月最后一个星期六(2022年为3月26日)，个人、社区、企业和政府自愿自发参加，关上不必要的照明和耗电产品一个小时，来表明对自然保护的关切和对环保的支持。“地球一小时”的全球口号是“关上灯，点亮希望”，呼吁大家行动起来，共创一个人与自然和谐的美好未来。(完)

(责编：乔业琼、陈键)