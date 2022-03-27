本报记者 刘 瑾

原标题：农资稳价保供助春耕

随着气温回升，春管春播正由南向北大面积展开。在世纪疫情、全球粮价高企等因素交织背景下，做好今年春季农业生产，稳住农业基本盘，对于我国经济社会发展至关重要。

“今年农资供应有保证，各地各部门正全力以赴做好稳价保供工作。”中国农资流通协会秘书长张旭宏在接受经济日报记者采访时表示。

化肥价格仍处高位

种子、肥料、农药、兽药等生产资料是农业稳产增产的重要保障。其中，化肥被称为“粮食的粮食”，春耕时节正是化肥需求旺季。

从化肥分类来看，单质化肥分为氮肥（主要是尿素）、磷肥、钾肥3种。其中，尿素、磷肥两大肥料，国内能够自给自足，甚至还有一定数量可供出口。钾肥除了国内生产外，大部分需从加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等国进口。

自去年底以来，化肥价格大幅度上涨，今年尿素和复合肥的主流出厂报价较去年同期每吨上涨1000元左右，钾肥价格较去年同期翻了一番以上。

农资价格上涨，增加了农民种地的成本。江苏南京栖霞区龙潭街道大鹏村农民孙应白透露，今年肥料价格比去年涨了三分之一，农药价格也在上涨。据孙应白测算，种植一亩地，光肥料成本就要多投100多元。

张旭宏认为，国际化肥价格上涨明显，再加上国内生产成本拉动，煤炭、天然气、硫磺等原料价格同比上涨快，带动化肥生产成本增加。

俗话说，“春分麦起身，肥水要紧跟”。春耕时节，农资需求增加，但同时受新冠肺炎疫情影响，多地农资物流运输不畅造成货源短缺，多种因素共同拉高了化肥价格。

张旭宏表示，虽然当前化肥价格较最高点时出现回落，但是仍处于高位。同时，农产品价格虽有所上涨，但总体低于农业生产资料价格上涨幅度。

综合施策稳价保供

在原材料价格持续上涨的背景下，多部门采取措施稳价保供，包括储备肥投放市场、保障化肥企业开工、加大农资采购和调运力度等，推动农资稳价保供。

据国家发展改革委消息，3月份起，今年第一批300多万吨春耕肥储备已开始向市场投放。后续还有大量储备化肥将陆续投放市场，以保障春耕等关键时段农业生产的用肥。

此外，中央财政近日下达资金200亿元，对实际种粮农民发放一次性补贴，缓解农资价格上涨带来的影响，稳定农民收入。同时，中央财政预拨农业生产和水利救灾资金16亿元，为促进夏粮稳产增产提供有力支撑。

生产方面，中央建立了化肥稳价保供工作机制，保障化肥生产用煤用电用气供应，指导地方建立工作专班保障重点化肥企业开足马力生产。目前，全国尿素加工企业开工率已近八成，日产尿素16.43万吨；流通方面，供销社系统积极与上游重点生产企业开展产销对接。

在湖南省湘乡市新三湘供销农资有限公司仓储中心，各类农资用品一应俱全，在栗山镇农资经销部，前来购买农资的双江村村民易平奇说，“今年计划种植200多亩水稻，在经销部能买到所需农资。”湘乡市供销合作社相关负责人表示，在农资供应方面，湘乡市供销合作社系统化肥供应占当地市场份额80%以上。目前，全市系统所属网点共调运储备化肥4万吨，基本满足了湘乡市全年农业生产需求。

近日召开的全国供销合作社会议要求，各级供销合作社要全力做好春耕农资供应工作，做好产销衔接，优化农资供应结构，严守农资质量和价格两条底线，确保供销合作社渠道农资供应质优价稳。

“为确保今年春耕农药供应量足、质优、价稳，公司各板块都增加了采购量，整体同比增长10%。”中国农业生产资料集团公司党委委员、中农立华董事长兼总经理苏毅表示，作为中华全国供销合作总社下属企业，为支持春耕生产，公司与120家国内外主要农药生产厂家签订联合保供合作协议，上下游全面协同，保障农药供应链稳定。

加大农资打假力度

近年来，随着国家法律法规的逐步健全，厂商和农户的法律意识逐步增强，市场上假冒伪劣农资越来越少。但近期，随着农资价格高位运行，部分地区化肥市场出现多种问题肥料，让厂商和种植户苦不堪言。

中国农业生产资料流通协会高级顾问甘小明说，最近一些地区出现用小货车流动推销化肥的现象，这些肥料包装标识模糊，很容易误导大众，应引起相关部门重视。

此外，农资“偷含量、换概念”等乱象也需引起各方重视。据反映，市场上存在一些“偷含量”的肥料，如包装袋上标注45%含量，但是实际上只有30%含量。这类肥料，可能会影响农作物收成。

“做好农资稳价保供，除了加强化肥保障工作和市场监测外，还要做好农资打假工作，防止不良厂商坑农害农现象出现。”张旭宏表示。

日前，农业农村部、市场监管总局、公安部等7部门联合启动2022年全国农资打假行动。农业农村部有关负责人表示，做好农资打假，要坚持标本兼治、打防结合、属地管理、部门协同，切实规范农资市场秩序，为粮食安全和农产品质量安全保驾护航。

(责编：乔业琼、陈键)