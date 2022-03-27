原标题：聚变堆主机关键系统综合研究设施园区交付启用

记者3月26日从中科院合肥物质科学研究院了解到，国家大科学装置——聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)园区正式交付启用，该设施全面建成后将是国际磁约束聚变关键参数最高的综合性研究平台。

核聚变被视为人类的“终极能源”。实验装置、实验堆、工程堆是瞄准聚变能商用不可逾越的步骤。经过国际社会70余年的共同努力，核聚变研究已从实验装置进入实验堆和工程堆“篇章”。

作为“十三五”立项的国家重大科技基础设施项目，聚变堆主机关键系统综合研究设施是实验堆研究的“重器”之一。它能够为聚变堆主机关键系统研究提供粒子流、电、磁、热、力等极端实验条件，开展聚变堆条件下热与粒子排除关键问题、大规模低温和超导技术、强流粒子束与基础等离子体等研究。

CRAFT园区位于合肥综合性国家科学中心大科学装置集中区，由科研楼、实验厂房、用户设施建筑及相关配套组成，于2018年12月开工建设。

“主体工程也在同步加快推进建设中，已经取得一系列重要进展。”中科院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛告诉记者，CRAFT设施建成后将向社会全面开放共享，服务于我国磁约束核聚变科学技术研究，为聚变工程堆核心部件的研发和聚变工程堆的建设保驾护航。(记者陈诺、刘方强)

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