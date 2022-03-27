人民网北京3月27日电 (记者杜燕飞)国家外汇管理局（以下简称外汇局）日前公布的2021年末中国外债数据显示，截至2021年末，我国全口径（含本外币）外债余额为27466亿美元，较2021年9月末增加501亿美元，增长1.8%。外债增长主要源于境外投资者持续增持境内人民币债券。

据了解，按国际货币基金组织的相关标准，外债主要包括贷款、贸易信贷和预付款、货币与存款、债务证券和直接投资项下的公司间贷款等五类。其中，债务证券包括境外投资者增持境内人民币债券等内容。

“外债结构持续优化。”外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，从2021年末，本币外债余额占我国全口径外债余额的比重为45%，较2021年9月末上升1个百分点，本币外债占比的提升有利于降低我国外债的币种错配风险。从外债期限结构看，2021年末，中长期外债余额占我国全口径外债余额的比重为47%，与2021年9月末持平。

对于当前我国外债形势，王春英表认为，外债增长主要得益于我国经济实力不断增强和对外开放持续扩大。2021年，我国国内生产总值（GDP）同比增长8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅，经济总量突破110万亿元人民币，稳居世界第二；引资规模再创新高，实际使用外资11494亿元人民币，同比增长14.9%；货物贸易量增质升，货物进出口总额为39.1万亿元人民币，同比增长21.4%。

业内人士认为，随着经济发展和持续扩大开放，我国充分利用了两个市场、两种资源。在此过程中，外债规模有所增长是正常现象。当前，我国经济运行平稳，人民币资产在全球范围内表现出强劲吸引力，外资仍将持续流入国内市场。未来在继续充分利用境外资金同时，应更加突出服务实体经济的要求，不断提高外债资金使用效益。

“2021年，外汇局进一步扩大高新技术企业外债便利化额度试点、外债登记管理改革试点等，多措并举为企业提供跨境融资便利、降低融资成本，助力缓解企业特别是中小微企业、民营企业融资难题，切实支持实体经济发展。”王春英表示。

数据显示，2021年末，我国外债负债率（外债余额与国内生产总值之比）为15.5%，债务率（外债余额与贸易出口收入之比）为77.3%，偿债率（外债还本付息额与贸易出口收入之比）为5.9%，短期外债与外汇储备的比例为44.5%。“上述指标均在国际公认的安全线（分别为20%、100%、20%和100%）以内，我国外债风险总体可控。”她说。

王春英表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国坚持稳字当头、稳中求进，国民经济持续稳定恢复，金融市场双向开放稳步推进，预计我国外债将继续保持平稳运行态势。

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