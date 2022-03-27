人民网北京3月27日电 （记者杜燕飞）“养老储蓄试点即将启动，主要面向中低收入人群的商业养老计划试点正在抓紧筹备。”银保监会新闻发言人日前在答记者问时表示，下一步，银保监会将继续有序推进商业养老金融发展，鼓励和支持银行保险机构立足人民群众养老需求，推出更多元的养老金融产品，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口为26402万人，占18.7%；其中65岁及以上人口数量为19064万人，占13.5%，正在步入老龄化社会。

经过多年发展，我国已初步建立起以第一支柱基本养老保险为主体、第二支柱职业养老和第三支柱个人养老为补充的养老保险体系。

“在养老保险三大支柱中，相比第一支柱基本养老保险和第二支柱企业年金补充养老保险，第三支柱商业养老保险发展最滞后，迫切需要加快速度。”银保监会主席郭树清此前在国新办新闻发布会上表示。

养老保险机构是参与第三支柱养老保险建设的重要力量。日前，银保监会批复国民养老保险公司开业，核准业务范围包括年金保险业务、人寿保险业务、意外伤害保险业务等。

“国民养老保险公司是专业性的养老保险经营机构，将积极参与第三支柱养老保险建设，我们鼓励该公司在业务经营、风险管控和管理机制制度方面大胆创新，积极参与养老金融试点。”该新闻发言人介绍，根据公司发展规划，其将重点发展养老年金保险、专属商业养老保险，以及商业养老计划等创新型养老金融业务，着力满足人民群众多样化养老保障需求。

该新闻发言人表示，2021年以来，银保监会认真落实党中央、国务院关于规范发展第三支柱养老保险的决策部署，稳步推进商业养老金融发展，陆续启动专属商业养老保险和养老理财产品试点。总体来看，试点进展顺利，各方反映良好。

具体来看，2021年6月，6家保险公司在浙江省（含宁波市）和重庆市开展专属商业养老保险试点。截至2022年2月末，试点公司累计承保保单7.18万件，累计保费4.72亿元，其中新产业、新业态从业人员投保超过1.2万人。

“专属商业养老保险投保简便、交费灵活、收益稳健等特点已逐渐为消费者所理解和接受，保险公司已初步形成了符合自身特点的经营模式，特别是在服务新产业、新业态从业人员和灵活就业人员方面积累了一定经验。”该新闻发言人表示，在总结经验的基础上，银保监会决定自2022年3月1日起将专属商业养老保险试点区域扩大到全国，并将养老保险公司纳入试点。

2021年9月，4家理财子公司在武汉、成都、深圳、青岛四地开展养老理财产品试点。与一般理财产品相比，养老理财产品突出“稳健、长期、普惠”特征，更符合老百姓长期养老需求和生命周期特点。目前，已有多只试点产品顺利发售。

“通过认真评估和总结经验，2022年3月1日起，养老理财产品试点范围从‘四地四机构’扩大到‘十地十机构’，同时外资控股的贝莱德建信理财公司也加入试点，并将于近期推出相关产品。”该新闻发言人表示。

该新闻发言人表示，银保监会近期推出了一系列规范和促进养老保险机构发展的政策，支持养老保险机构建设，鼓励其参与养老金融改革，进一步丰富养老金融供给，满足人民群众多样化养老需求。

原中国保监会副主席周延礼表示，加快商业养老保险发展，大力推进第三支柱养老保障，可以缓解我国养老保险支出压力，满足人民群众多样化的养老需求。要大力发展真正具有长期养老功能的养老金融产品，包括养老储蓄存款、养老理财、专属养老保险，还有商业养老计划等，使消费者有多种选择。

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