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国家外汇局：2021年人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定

2022年03月27日10:10 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前发布的《2021年中国国际收支报告》（以下简称《报告》）表示，2021年，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，全年表现相对稳健。

《报告》表示，2021年末，人民币对美元汇率中间价为6.3757元/美元，较2020 年末升值2.3%，境内市场（CNY）和境外市场（CNH）即期交易价累计升值2.7%和2.2%。境内外市场维持窄幅价差，日均价差58个基点，低于2020年全年日均价差（94个基点）。

“年内汇率双向波动明显，1至3月区间震荡，4至5月升值，6至8月贬值，此后在波动中总体有所升值。”《报告》指出，全年人民币对美元汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，成为对美元保持稳健的少数货币。

《报告》称，人民币对一篮子货币表现稳健。根据中国外汇交易中心数据，2021年末CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子和 SDR 货币篮子的人民币汇率指数分别为102.47、106.66、100.34，较2020年末分别升值8%、8.1%和6.5%。根据国际清算银行(BIS)数据，2021 年人民币 名义有效汇率累计升值 8.0%，扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计升值4.5%。

《报告》指出，人民币汇率继续保持弹性。“人民币汇率以市场供求为基础，市场预期总体平稳，继续保持双向浮动。”《报告》认为，2021年末，境内外市场人民币对美元汇率1年期历史波动率分别为 2.8%和3.6%，期权市场隐含波动率分别为4.8%和5%，均较2020年有所下降。

《报告》认为，人民币汇率预期稳定。从期权市场看，2021 年末，境内外1年期风险逆转指标（看涨美元/看跌人民币期权与看跌美元/看涨人民币期权的波动率之差）分别为0.4%和1.3%，2020年末分别为0.7%和1.3%。境内外期权风险逆转指标整体保持稳定，显示市场对人民币汇率预期较为稳定。

为引导企业树立汇率风险中性理念，国家外汇局积极利用外汇衍生产品套保，让企业更好适应人民币汇率双向波动。2021年，企业外汇套保率较2020年提高4.6个百分点至21.7%。

《报告》指出，2021年，人民币外汇市场累计成交36.9万亿美元（日均 1517 亿美元），较2020年增长23%，其中银行对客户市场和银行间外汇市场分别成交5.5万亿和 31.3万亿美元；即期和衍生产品分别成交14.2 万亿和22.6 万亿美元，衍生产品在外汇市场交易总量中的比重为 61%。

(责编：乔业琼、吕骞)

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