人民网北京3月27日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，渤中19-6凝析气田一期开发项目26日在青岛开工，我国渤海湾首个千亿立方米大气田开发正式进入了工程实施阶段。

渤中19-6凝析气田一期开工建造。受访者供图

据介绍，作为国家天然气产供储销体系建设的重点项目，渤中19-6凝析气田一期项目计划在青岛、天津两地三处场地新建8个结构单体，包括1座中心平台、3座无人井口平台和4座导管架，铺设8条海底管道和3条海底海缆，总长约150公里。今年11月开钻后，将为京津冀及环渤海地区提供更加安全、清洁、低碳的能源保障。

为尽早实现投产，该气田采取“整体部署、分期开发、试验先行”的总体开发策略，气田试验区开发项目于2020年10月投产，已实现高峰日产天然气100万立方米、凝析油950立方米。

“一期项目比试验区难度更大，首次采用循环注气开发方案，首次设计敷设53MPa超高压天然气注气海管，首次在渤海油田采用深度脱水TEG（三甘醇脱水）系统，多项突破将填补国内海上油气田开发技术空白。”中海油天津分公司工程建设中心副总经理郝宝齐介绍。

渤中19-6凝析气田一期开发总包项目经理鞠文杰表示，项目团队将提高技术方案管理等级，强化安全、质量和进度管控，多措并举确保项目按期完工投产。

据介绍，渤中19-6凝析气田于2019年在渤海中部海域发现，目前已探明天然气地质储量近2000亿立方米、凝析油地质储量超1.5亿立方米，为目前中国东部最大的凝析气田，气田全部投产后可供百万人口城市的居民使用上百年，有助于保障国家能源安全，优化我国能源结构。

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