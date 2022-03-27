人民网北京3月27日电 （记者栗翘楚）近日，乘联会发布2月份数据显示，2月新能源车厂商批发渗透率21.8%。分车型看，2月纯电动批发销量24.5万辆，同比增长161.7%；插电混动销量7.2万辆，同比增长350.9%。

据中汽协数据显示，2月份纯电动汽车产销分别完成28.5万辆和25.8万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成8.3万辆和7.5万辆，同比分别增长4.1倍和3.4倍。

值得注意的是，插电式混合动力汽车产销同比增长幅度已连续4个月超过纯电动汽车。

据业内人士分析，一方面，纯电动汽车受电池原材料价格上涨、补贴退等因素的影响，而混动汽车上述影响相对较小；另一方面，随着更多车企入局混动市场，更加多样的车型有望带动消费者对其的认知。

乘联会数据显示，2月国内新能源乘用车市场多元化发力，比亚迪纯电动与插混双轮驱动夯实自主品牌新能源领头羊地位；以上汽集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。

近日，比亚迪超混旗舰轿车汉DM系列开启预售。据了解，汉DM-i、汉DM-p提供两套不同的动力系统，汉DM-i拥有18.3kW·h和37.5kW·h两种电池总容量配置，可分别提供NEDC 121km和242km的纯电续航。汉DM-i在NEDC工况下百公里亏电油耗4.2L，远低于同级别燃油车；同时满油满电状态下，NEDC综合续航里程可达1300km。

而汉DM-p则搭载了前160kW、后200kW的双永磁同步电机组合，搭配骁云-插混专用涡轮增压1.5Ti高效发动机，零百加速仅需3.7s。此外，汉DM-p将首次搭载DiSus-C智能电控主动悬架，可根据路况及汽车的行驶状态，智能调节减震器软硬程度，达到毫秒级控制及响应，从而提高整车的舒适性与操稳性。

同时，作为一款智能旗舰车型，汉DM-i、汉DM-p在智能辅助驾驶和智能座舱两个版块迎来了新升级。DiPilot智能驾驶辅助系统，采用了12个博世第六代超声波雷达、5个高精毫米波雷达、4个智能驾驶环视摄像头、1个智能驾驶高感知摄像头，硬件性能全面提升。

此外，DiPilot智能驾驶辅助系统新增高速道路驾驶辅助系统（HWA）、紧急车道保持辅助（ELKA）、前方交通穿行提示系统（FCTA）、前方交通穿行制动系统（FCTB）等功能，辅助车辆前侧方的感知盲区和车辆周边环境信息，全自动泊车支持各种场景下的泊车，新增了斜向车位泊车、无车位单边有车场景泊车功能。

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