本报记者 邱海峰

近年来，江西省赣州经开区金融部门推动产融对接常态化，打造一流营商环境，促进企业健康发展。1至2月，帮助企业解决资金需求83.96亿元。图为近日位于赣州经开区的一家公司生产车间，工人正忙着焊接加工新能源商用车的车厢架。

朱海鹏摄（人民视觉）

国家统计局3月27日发布的数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额11575.6亿元，同比增长5.0%。对此，国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，总体来看，工业企业效益状况延续了去年以来的恢复态势。但也要看到，企业生产经营还面临不少困难和挑战，下阶段要落实好制造业扶持政策及小微企业减税降费政策，助力企业纾困解难，促进工业经济平稳运行、提质增效。

15个行业利润增速超10%

“今年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，各地区、各部门加大稳增长和支持实体经济的力度，工业经济稳定恢复，企业利润小幅增长。”朱虹介绍，1—2月份，全国规模以上工业企业利润增速较去年12月份回升0.8个百分点。

谈及前两个月工业企业利润增长情况，朱虹表示，5.0%的增速是在去年同期较高基数基础上实现的。在41个工业大类行业中，有22个行业实现利润同比增长或减亏，其中有15个行业利润增速超过10%。

具体来看，能源原材料行业对工业企业利润增长贡献较大。根据国家统计局数据，1—2月份，采矿业利润同比增长1.32倍，增速明显高于工业平均水平，部分原材料行业利润较快增长。其中，受原油价格持续上涨、煤炭价格同比涨幅较高等因素推动，石油天然气开采、煤炭采选等行业利润同比分别增长1.57倍、1.55倍，拉动作用均较去年12月份进一步增强；受有色金属、化工产品等价格上涨拉动，有色金属冶炼、化工等行业利润同比分别增长63.8%、27.3%，均实现较快增长。

“此外，受春节提振消费等因素拉动，部分基本生活类消费品行业利润增长较快。”朱虹说，1—2月份，酒饮料、纺织、食品制造、文教工美等行业利润同比分别增长32.5%、13.1%、12.3%、10.5%。

资产负债率保持下降趋势

企业营收增长较快，为企业利润增长创造了有利条件。朱虹介绍，1—2月份，在工业生产加快、工业品出厂价格同比涨幅较高等因素共同作用下，工业企业销售较快增长，规模以上工业企业营业收入同比增长13.9%，高于去年12月份1.6个百分点。在41个工业大类行业中，有40个行业收入同比增长。

当天发布的数据还显示，2月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为81.8元，同比增加2.5元；人均营业收入为159.3万元，同比增加18.8万元。

从企业资产来看，2月末，规模以上工业企业资产总计142.24万亿元，同比增长10.4%；负债合计80.03万亿元，增长10.2%；所有者权益合计62.21万亿元，增长10.7%。

“总体来看，企业资产较快增长。”朱虹说，同时，资产负债率有所下降。2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.3%，同比降低0.1个百分点，继续保持下降趋势。

朱虹表示，1—2月份，工业企业利润增速受基数较高影响较去年全年明显回落，企业成本压力加大，利润率和产销衔接水平均有所下降；企业盈利改善仍不均衡，下游行业尤其是中小微企业利润增长缓慢，企业生产经营还面临不少困难和挑战，工业企业效益状况持续恢复的基础仍不牢固。

进一步提高政策实施精准度

如何进一步提振工业经济运行？朱虹认为，要落实好《政府工作报告》的各项部署，继续做好大宗商品保供稳价工作，有效降低企业生产成本，尤其是中下游企业成本。

日前，国务院印发《关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》，提出要加强跨部门、跨区域分工协作，形成工作合力。在“推动降低企业生产经营成本”部分，意见围绕清理转供电环节不合理加价、引导大型平台企业降低收费、加大拖欠中小企业账款清理力度等工作，分别提到了国家发展改革委、工业和信息化部等超10个部门，要求相关工作在年内持续推进。

聚焦工业稳增长，工信部近日召开重点行业运行形势分析座谈会，强调切实抓好疫情防控，做好重点医疗物资和生活物资保供工作，指导重点园区、企业严格遵守疫情防控规定，加强要素保障和产业链供应链协调，确保生产稳定充足、供需对接顺畅。

从中央到地方，一系列助企纾困政策举措加快出台落地。3月25日，广东深圳发布惠企纾困“三十条”，提出支持工业企业在守住疫情防控和安全生产底线的前提下，加大上半年排产力度，提高产能利用效率。近来，福建泉州通过组建涉企微信群、建立服务专栏、开通热线、协调工业企业物流运输等方式，为工业企业开辟快速服务通道。

“进一步提高政策实施的精准度和实效性，确保政策措施不折不扣落实到位，让广大企业真正有获得感。”工信部副部长辛国斌表示，同时，及时预研预判工业经济运行中的风险挑战，科学做好监测预警和政策储备。要着眼长远，在绿色低碳、数字化、智能化方面下更大功夫，统筹“补短板”和“锻长板”。

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