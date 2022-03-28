重庆市北碚区蔡家岗街道云台社区24小时政务自助服务厅内，设有公交卡年审设备、政务服务自助设备、社保一体机等，让居民办事更加方便快捷。图为社区居民在查询社保缴费情况。

秦廷富摄（人民图片）

本报电 （记者刘新吾）记者日前从重庆市政府办公厅获悉，《重庆市深入推进政务服务事项通办改革深化“全渝通办”工作方案》公开发布。根据方案，2023年底前，重庆将全面建成公平普惠、优质高效的政务服务“全渝通办”体系。

据了解，“全渝通办”将依托“渝快办”一体化政务服务平台，通过统一事项清单、办事指南、审核要点、工作规程、综合窗口设置、系统支撑等“六个统一”，全面推进政务服务方式和流程系统性重塑，促进线上“一网通办”和线下“一窗综办”协同融合，全面构建“标准统一、就近交件、协同办理、一次办成”的政务服务新模式，更好满足企业和群众市内异地办事需求。

重庆将优化数字政务服务供给，提升数据共享能力，建立完善数据共享协调机制，发布政务服务数据共享应用清单。有关部门可通过数据核验获得的信息，不再要求申请人重复填写、提供，避免“多地跑”“折返跑”。此外，依托“渝快办”平台的统一身份认证和数据共享支撑能力，有关部门将丰富电子证照应用，加大电子签名、电子印章、电子档案应用推广力度，实现电子档案管理基本覆盖高频政务服务事项。

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