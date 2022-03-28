本报记者 王晶玥

贵州省贵安新区“华为云”数据中心现场。

新华社记者 欧东衢摄

数字化日益普及，为助力新一代信息技术加速创新，更好支撑经济社会各领域转型升级，中国多地加快数据中心建设与应用。

数据中心是指以人工智能、工业互联网等应用需求为牵引，与网络、云计算融合发展的新型基础设施，具有汇聚多元数据资源、绿色低碳、算力高效等特点。

“东数西算”工程启动

青山环抱中，一片建筑林立，这里是目前中国南方运行规模最大的数据中心——中国电信云计算贵州信息园，位于贵州省贵阳市贵安新区。诸如“华为云”数据中心、苹果手机云服务运营方云上贵州等一批大型数据中心的建立，使这片土地生机勃勃。

中国通信工业协会数据中心委员会常务副理事长黄超告诉本报记者，从区位因素看，贵州算力需求小，自然条件优越，比如贵安新区年平均气温只有15℃左右，可大幅降低数据中心在散热方面的成本；风电、光伏发电、水电等能源以及土地资源也非常丰富，比东部地区更易满足新型数据中心建设需要，因此大量数据“落户”于此进行处理运算。截至2021年5月，贵州全省有23个投入运行及在建的重点数据中心，已成为全球超大型数据中心最聚集的地区之一。

数据中心云集，带动了贵州资源合理利用和东西部协调联动。同贵州一样，在西部地区，致力于建设“中国机房”的还有内蒙古、宁夏、甘肃等省份。国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局日前联合发布通知，同意在内蒙古、宁夏、甘肃、成渝、贵州等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群、天府集群、重庆集群、贵安集群等10个国家数据中心集群。国家发改委高技术司副司长孙伟说，目前“东数西算”工程已全面启动，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。数据中心是数字经济发展的重要基础设施，通过全国一体化的数据中心布局建设，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，可以持续优化能源使用效率，推动区域协调发展，提升国家整体算力水平，更好为数字化发展赋能。

提升行业“智慧水平”

工信部日前发布《国家新型数据中心典型案例名单（2021年）公示》，在这些案例中，除了大型数据中心外，边缘数据中心也引发业界关注。

记者了解到，边缘数据中心是指在靠近数据源头的一侧，设置集计算、存储、应用等为一体的开放平台，就近提供服务。与大型数据中心相比，边缘数据中心在地理位置上更靠近服务对象，数据从发送到接收再到传回，所需时间更短，因而更适合解决小范围、特定的业务内容。

由浙江联通与华为等共同打造、应用于浙江省新昌县人民医院的“5G切片+”医共体示范点，就是边缘计算服务具体应用场景的例子。医院5G网络被“切分”，针对不同需求分配不同“切片”，分别实现医院间的数据传输、医院内医疗设备和信息互联共享等功能。行驶于乡间地头的“健康大巴车”随时将三维医学影像图传送到云端，并快速出具检测报告。其他医院的医生遇到疑难杂症时，也可以通过系统对接新昌县人民医院的专家，为患者提供高质量诊疗意见……采用边缘计算手段，移动、远程诊断的效率与准确性提高了，医护人员救治能力也有所增强。

除了智慧医疗，边缘计算还可赋能智能制造、智慧交通、智慧教育等诸多行业，推动提升行业数字化水平。比如，加强监控摄像头的预处理视频能力，降低对云中心的计算、存储和网络带宽要求，可以让摄像头“看得见”“看得清”“看得懂”，提前预警潜在的安全隐患。

“不过，目前仍有大量物联网设备面临网络带宽限制，还有约四成数据在生成、传输过程中被迫丢掉。”天津大学计算机科学与技术学院教授王晓飞认为，要继续完善边缘计算作为云、端之间桥梁的功能，努力让数据得到有效处理、充分应用。

“趁热打铁”制定规则

为助力实现低碳目标，如今许多数据中心正在积极探索实践节能减排之路。相较于需要大量电力以维持服务器、储存设备、备份装置等24小时不间断运行的传统数据中心，新型数据中心具有绿色低碳的发展特点，前景广阔。

在重庆市，中国移动（重庆）数据中心运用各类监控系统，对数据中心供电、供冷设备的运行状态及流量实时监测。在拉萨市，宁算科技集团一体化产业项目数据中心（一期）回收使用发热量为住宅供热，并研究利用余热改善高原农作物和水产养殖生长环境。在张北，阿里云冬奥数据中心借助太阳能、风冷等绿色能源，结合AI调温等技术，实现100%无机械制冷，成功担负了北京冬奥会云数据处理工作。

国家环境规划与政策模拟重点实验室主任蒋洪强认为，在数据中心得到越来越多关注的背景下，应该“趁热打铁”，制定数据中心等新型基础设施“三线一单”，包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。目前跨平台数据流通、海量数据传输等还存在技术难点，数据安全传输、防篡改、数据隐私保护等方面的制度规范和技术仍需优化。

(责编：岳弘彬、牛镛)