2021年12月9日，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富变身“太空教师”在中国空间站精彩开讲.。

这堂课的讲授者依然有王亚平老师，但不同的是，这堂课的讲台更大了——在中国自主建造的空间站内，未来还将拥有“问天”“梦天”两个实验舱；课程表的内容更丰富了，包括：在轨生活工作场景展示、太空细胞学研究实验展示、太空转身、浮力消失实验、水膜张力实验、水球光学实验、泡腾片实验等。

在本次“天宫课堂”问答环节，3名航天员与学生们进行了交流。本次太空授课活动采取天地互动方式进行，在中国科技馆设置地面主课堂，在广西南宁、四川汶川、香港、澳门设置地面分课堂。全国各地的学生通过各类终端观看直播授课，学习科技知识。

(责编：岳弘彬、牛镛)