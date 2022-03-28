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中国“天宫课堂”首秀

2022年03月28日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2013年6月20日，神舟十号载人飞船的航天员王亚平在天宫一号空间实验室内，在聂海胜、张晓光协助下进行我国首次太空授课，此次太空授课历时50分钟。

　　由于神舟天宫组合体运行在距离地面大约340公里的高度，一个多小时就能绕地球一圈。从上课开始到结束，这期间神舟天宫组合体已经围绕地球飞行了半圈多。

　　“天宫课堂”首秀的课程非常丰富，包括太空质量测量、太空单摆实验、太空陀螺实验、太空制作水膜实验、太空制作水球实验。全国6000多万中小学生观看了央视的授课直播，产生了巨大的社会反响。这些实验有助于青少年在天地环境的差异中加深对质量、重量、牛顿定律等基本物理概念的理解。

　　即将完成建设、在轨运营10年以上的中国空间站，必将构建起更加广阔的科学教育平台。

　　今天，当普通民众相约拍摄于头顶夜空掠过的中国空间站，当越来越多的青少年把科学和空间探索相关职业作为人生理想，中国发展航天的意义早已超越航天工程本身。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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