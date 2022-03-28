中国“天宫课堂”首秀
2022年03月28日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
2013年6月20日，神舟十号载人飞船的航天员王亚平在天宫一号空间实验室内，在聂海胜、张晓光协助下进行我国首次太空授课，此次太空授课历时50分钟。
由于神舟天宫组合体运行在距离地面大约340公里的高度，一个多小时就能绕地球一圈。从上课开始到结束，这期间神舟天宫组合体已经围绕地球飞行了半圈多。
“天宫课堂”首秀的课程非常丰富，包括太空质量测量、太空单摆实验、太空陀螺实验、太空制作水膜实验、太空制作水球实验。全国6000多万中小学生观看了央视的授课直播，产生了巨大的社会反响。这些实验有助于青少年在天地环境的差异中加深对质量、重量、牛顿定律等基本物理概念的理解。
即将完成建设、在轨运营10年以上的中国空间站，必将构建起更加广阔的科学教育平台。
今天，当普通民众相约拍摄于头顶夜空掠过的中国空间站，当越来越多的青少年把科学和空间探索相关职业作为人生理想，中国发展航天的意义早已超越航天工程本身。
(责编：岳弘彬、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 天舟二号货运飞船即将返回 目前已撤离空间站核心舱组合体
- 人民网北京3月27日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟二号货运飞船完成空间站组合体阶段全部既定任务，已于北京时间3月27日15时59分撤离空间站核心舱组合体。 天舟二号是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船，于2021年5月29日在海南文昌发射场发射入轨，为空间站送去6.8吨物资补给。…
相关新闻
- 评论
- 关注