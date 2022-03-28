前2月
规上工业企业营收同比增长13.9%
41个工业大类行业中40个行业收入同比增长
2022年03月28日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月27日电 （记者陆娅楠）今年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，各地区、各部门加大稳增长和支持实体经济的力度，工业经济稳定恢复，企业利润小幅增长。1至2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长5.0%，增速较去年12月份回升0.8个百分点。
在工业生产加快、工业品出厂价格同比涨幅较高等因素共同作用下，工业企业销售较快增长。统计数据显示，1至2月份，规模以上工业企业营业收入同比增长13.9%，高于去年12月份1.6个百分点。在41个工业大类行业中，有40个行业收入同比增长。
企业营收增长较快，为企业利润增长创造了有利条件。“企业利润在较高基数上保持增长。”国家统计局工业司高级统计师朱虹说，在41个工业大类行业中，有22个行业实现利润同比增长或减亏，其中有15个行业利润增速超过10%。
在工业大类中，能源原材料行业对工业企业利润增长贡献较大。1至2月份，采矿业利润同比增长1.32倍，增速明显高于工业平均水平，部分原材料行业利润较快增长。
朱虹表示，总体来看，工业企业效益状况延续了去年以来的恢复态势。但也要看到，1至2月份，工业企业利润增速受基数较高影响，较去年全年明显回落，企业成本压力加大，利润率和产销衔接水平均有所下降。
《 人民日报 》（ 2022年03月28日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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