天舟二号货运飞船撤离空间站核心舱组合体
2022年03月28日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月27日电 （余建斌、时宗连）据中国载人航天工程办公室消息，天舟二号货运飞船完成空间站组合体阶段全部既定任务，于北京时间3月27日15时59分撤离空间站核心舱组合体。
天舟二号在轨运行期间，进行了一系列拓展应用试验。目前，飞船状态良好，后续将在地面控制下择机再入大气层。
天舟二号是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船，于2021年5月29日在海南文昌发射场发射入轨，为空间站送去6.8吨物资补给。
《 人民日报 》（ 2022年03月28日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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